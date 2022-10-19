Dişteki tartarları anında dökecek karışım ceviz suyu ile yapılıyor

Gülüşümüzü gölgeleyen ve dişlerin diplerine yerleşen diş taşlarından kurtulmanın doğal yöntemi elinizde. Evde kolayca hazırlayacağınız ceviz suyu ile yapılan mucize karışımla dişlerinizdeki tartarlardan kurtulabilirsiniz.

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Ağız içi temizliğine mümkün olduğunca önem vermeliyiz. Dişlerimizi her yemekten sonra düzenli olarak ve mümkünse anti tartar özellikli diş macunuyla fırçalamalısınız. Diş fırçasının erişemediği yerler için dil ipi kullanmalısınız. Şekerli ve yapışkan yiyecekleri dükün olduğunca az tüketmelisiniz. Diş temizliği için doğal yollar arayana harika bir tarifle geldik.

İşte mucizevi formül

40 gram ceviz kabuğunu bir bardak suda 20 dk kaynatın ve süzün dişlerinizi günde 3 defa bu suyla fırçalayın diş taşlarınızdan kurtulun.

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tutam tuz

Diş fırçası

Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve tartarı yok eder, ayrıca dişlerin beyazlanmasına da yardımcı olur. Antrasit içeriği ile ağzı içi PH seviyesini dengeler. Tuz da antimikrobiyal madde olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmamızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma bastırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün. Bu yönteme gün aşırı yani birer gün ara verip devam edin.

Diş taşı temizliği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar...

Yanlış-Diş taşlarını düzenli temizletmek gereksizdir. Temizlikten sonra daha çok diş taşı oluşur. Doğru, düzenli ve doğru fırçalama diş taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ancak oluşmuş taşlar fırçalama ile giderilemez. Diş hekimlerince uygulanan profesyonel temizlik gerektirir. İşleme sonrası daha fazla diş taşı oluşması söz konusu değildir.

Yanlış diş taşı temizliği dişin minesini çizerek dişlere zarar verir ve dişlerin incelmesine sebep olur. Doğru diş taşı temizliği veya tartar temizleme işlemi diş hekimi tarafından yapılırsa minenin zedelenmesine neden olmaz.

Yanlış diş taşları temizlenirse dişler sallanmaya başlar, diş taşı dişi tutar, sallanmasını engeller. Doğru diş taşları temizlenmediği için dişetleri çekilerek dişlerin sallanmasına neden olur. Yani sallantıya neden olan başlıca unsurlardan biri düzenli temizlik yaptırmamaktır.