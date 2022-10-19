Camdaki Kız'dan sonra Yalı Çapkını da gerçek hikaye çıktı! Bakın kimin hayatıymış

Star TV'nin yeni sezonda en çok ses getiren ve izlenen dizisi Yalı Çapkını oldu. İlk bölümlerindeki kadına şiddet sahneleri ile sosyal medyada linç edilse de zamanla seyirci benimsedi ve cuma akşamları zirveye taşıdı. Peki gerçek hayattan uyarlanan Yalı Çapkını dizisi kimin hayatı?

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Son günlerin en çok izlenen ve hakkında en çok yorum yapılan dizilerinden biri de Star'ın son bombası Yalı Çapkını oldu. Yeni sezona iddialı başlayan Star TV'nin reytinglerde de yüzünü güldüren dizisi Yalı Çapkını bilindiği gibi gerçek hayattan uyarlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi bakın kimin gerçek hikayesiymiş...

Neredeyse tüm kitapları uyarlanarak televizyon ekranlarında dizi olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdakı Kız kitabından sonra Yalı Çapkını kitabı da dizi olarak karşımıza çıktı. Yaptığı gerçek seanslardan oluşan kitapları dizi olan Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını kitabı ise yine gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı.

Camdaki Kız dizisinin aslında Alara Koçibey ve Cem Uzan'ın gerçek hikayesi olduğu hala konuşulurken şimdi de Yalı Çapkını dizisinde işlenen kimin hayatı sorusu akıllara takıldı.

Gerçek bir hikayeden alındı

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' dedi.

Şimdilik Yalı Çapkını dizisi kimin hayatından uyarlandı bilinmiyor.

Yalı Çapkını konusu nedir

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.