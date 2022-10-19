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Cani annenin sözleri kan dondurdu: Kilitli kapıyı yedek anahtarla açtım...

Cani annenin sözleri kan dondurdu: Kilitli kapıyı yedek anahtarla açtım...

 ANKARA'da 17 yaşındaki kızını öldürmekten tutuklanan anne davanın ilk duruşmasında, "Kriz geçirdim, yemeni ile boğdum" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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Kızı Esmanur Çakmak'ı (17) yemeni ile boğarak öldürmekten tutuklanan Hamide Çakmak'ın ilk duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.  Duruşmaya tutuklu sanık Hamide Çakmak, kızı Beyzanur Çakmak, eşi Yunus Çakmak ve avukatı katıldı.

"Kapıyı yedek anahtarla açtım..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'altsoydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Çakmak, "Kızımın sevgilisi vardı. Sürekli benimle kavga edip, evden kaçıyordu. Olay günü odasındaydı, kapı kilitliydi. Yedek anahtarla açtım. Kavga ettik, kriz geçirdim ve yemeni ile boğdum" ifadelerine yer verdi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

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