Bu toksinler sizi ölüme götürür! İşte vücuttaki bu zararlı maddeleri atmanın yolu

Gün içinde istemeden de olsa farklı yollarla zararlı kimyasallara dokunuyoruz veya nefes alırken ciğerlerimize dolduruyoruz. Bu toksinler ise zaman içinde vücudumuza oldukça fazla zarar veriyor. İşte vücuttaki bu toksinlerden kurtulmamızı sağlayacak 6 yöntem...

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Günlük hayatımızda yaptığımız birçok rutin hareketle birlikte tarım ilaçları, plastik parçalar ve ağır metaller gibi birçok zararlı madde evimize, hatta vücudumuza nüfus ediyor. Bu zararlı toksinler zaman içinde vücudumuza oldukça fazla zarar verirken, bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilen hastalıklara bile sebep olabiliyoruz.

İşte evimize de vücudumuzu bu toksinlerden uzak tutmamızı sağlayacak yöntemler...

1- İçinde kurşun bulunan malzemelerden uzak durun

Geçmiş senelerde yaygın olarak kullanılan kurşunlu benzinler bilhassa kadınların kemiklerinde kurşun maddesinin çıkmasına sebep olmuştur. Kurşun kemiklere yerleşir ve içindeki kalsiyumu emerek yok eder. Ardından kurşun yüklü kemikler zayıflar ve rahatlıkla zarar görebilir. Menopoz sonrası incelmeye başlayan kemiklerde toksik metal kan basıncını artırır ve muhtemelen nörolojik, böbrek problemlerinin çıkmasına sebep olur. Kalsiyum, D vitamini ve düzenli egzersiz kemik kaybını yavaşlatır ve kemiklere yerleşen kurşunun hareket kabiliyetini düşürür. Ev içinde havada uçuşan kurşun içeren tozlarla ıslak paspas veya iyi bir vakuma sahip süpürge ile başa çıkılabilir. Bunun yanı sıra evinizi yeniden dekore etmek istediğinizde ev içinde yer alan eski eşyaların zımparalanması ve kırılması durumlarında havaya tozlar karışır. İşte bu tozlar kanınızdaki kurşun oranını artırır. Bu sebeple tedbir alarak işe girişin.

2- Alkole mesafe koyun

Plastik şişe ve yemek kaplarından bulunan kimyasallar sebebiyle bazı östrojen problemlerin yaşandığı bilinmektedir. Bilhassa meme kanserlerinin artışını bilim kişileri buna bağlamaktadır. Ama şimdiye kadar hiçbir gerçek delil bulunamamış, varsayımdan öteye gidilememiştir. Meme kanseri riskini artıran ve ispatlanan şey alkoldür. İngiltere'de yeni yapılan bir araştırmada bir kadeh içkinin 1000 kadın üzerindeki meme kanserini artırma etkisi görülmüştür. Ve her içki sonrası bu risk siz farkında olmadan artmaktadır. Alkol vücudumuz için bir toksindir. Bundan sonra bir kadeh içki içine buz atmadan önce iki kere düşünmelisiniz.

3. Yanmaz yastıklar ve minderler o kadarda masum değiller

Bilhassa evde çıkan yangınlarla başa çıkabilmenin bir diğer yolu dikkat kadar yanıcı ürünlerin bu özelliklerinin şirketler tarafından azaltılmaları. Genele bakınca bu gelişme insan yaşamını kurtarması sebebiyle takdire sebep olan bir durumdur. Ama yangın önleyici köpükler, elektronik aletler, kimyasallar, minderler her insanın tenine bir şekilde temas etmektedir. Bilhassa hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Polibromine Difenileterler (PBDEs) olarak bilinen kimyasallar tiroid bezi ve bağışıklık sisteminin işleyişini etkileyebiliyor. Bu durumda evinizde yer alan içi köpük dolu yastıklar veya döşeklerden (yanmaz maddeler olan) kurtulmalısınız.

4- Güvenli balıkları tüketmeye çalışın

Güvenli olan yerlerde ve taze olan balıkları tüketin. Balık vasıtasıyla aldığınız ağır metaller kalbinizi zorlayabilir. İronik bir şekilde balıkta yer alan civa vücudumuza yarar yerine zarar getirir. Bilhassa Omega 3 yağ içeriği yeteri kadar tüketildiğinde faydalıdır. Ancak bilhassa civa bakımından zengin köpek balığı, kılıç balığı, kral uskumru gibi türleri kesinlikle hamile ve emziren kadınlar tüketmemelidir. Onun yerine daha az civaya maruz kalmış olanlar tercih edilebilir. Suşi (Omega 3 ve bol nişastalı yapısı sağlıklı) seviyorsanız bir ay içinde 1-2 öğün tüketebilirsiniz. Kendinizi sınırlamayın, her zaman balığı tercih edin. Balık ile alakalı o kadar tarif var ki birçok yemeği yapabilirsiniz.

5- Sigaranın olduğu yerlerden kaçarak uzaklaşın

Düzenli sigara kullanan kişilerin en büyük katilinin sigara olduğunu biliyoruz. Ama kişilerin dumanın zararları mevzusunda düşünceleri zayıf. Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar sadece tek bir sigara içildiğinde bile kalp ve kan akışını bozduğunu görmüşler. Günde 1-4 adet arası sigara içen kadınların kalp rahatsızlıklarından ölüm riski 3 katına ve akciğer kanserinden ölme riski 5 kat artmaktadır. Sigara dumanının da bundan kalır yanı yok. Dünyada her yıl 50.000 kişi sigara içmediği halde, pasif içicilikten yaşamını kaybediyor. Bu durumdan sağlıklı beslenerek uzaklaşabilme şansımız var. Bilhassa brokoli ve karnabahar (Brüksel lahanası, su teresi de dahil) hastalık riskini düşürme anlamında çok mühim sebzelerdir. Düzenli olarak bu sebzeleri tüketen kişilerin akciğer kanserine yakalanma ihtimalleri düşmektedir. Haftada 3-5 porsiyon arası bu sebzeleri yiyenler ve mikrodalga kullanmadan çiğ olarak tüketmek toksinlerle mücadelede çok mühimdir.

6- Gereksiz ilaç kullanmayın

Birçok ilaç, ağrı kesici gibi sık kullanılan ilaçlar organlara zarar verebilir. Amerikan Karaciğer Vakfına göre ekstra gücü olan ya da eşdeğer haplar üst üste birkaç gün alınmamalıdır.