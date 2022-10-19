Üsküdar'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti

ÜSKÜDAR'da yokuş aşağıya inen kamyonet yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyonet önce park halinde bulunan ticari taksiye sonrada bir binaya çarparak durabildi. Kazada kamyonet şoförü yara almazken yan koltukta bulunan kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Çiçeğim Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağı hareket halinde olan Ali Edis kontrolündeki 34 DBS 98 plakalı Isuzu marka kamyonet yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde bulunan 34 TFR 71 plakalı Toyota marka ticari taksiye sonra da bir binaya çarparak durabildi.

Kamyonetin çarpması nedeniyle hareket eden ticari takside 34 FDF 420 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Kazanın vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Kamyonet sürücüsü herhangi bir yara almazken yolcu Diyarbek Özberaliev hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin çarptığı binada oturan Muhammet Topal, “Ben evde uyuyordum deprem oldu sandım. Büyük bir deprem oldu diye çıktım. Sonradan gördüm kamyonetin kaza yaptığını. Bir tane yaralı vardı ama bir şey yoktu. Ayağından yaralanmıştı. Alt katta kimse yoktu” dedi.