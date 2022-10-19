Tatlı krizlerine bire bir! Tahinlebi tarifi damak çatlatan tat!

Tahinli tatlılara hayır diyemeyenlerdenseniz eğer bu tatlı tarifimiz sizi kendine hayran bıraktıracak. Farklı bir tatlı tarifi yapmak isteyenlerin imdadına yetişecek olan tahinlebi hem kolay hem de çok lezzetli. Misafirlerinizle çayın yanında çok iyi gidecek olan tahinlebi tarifini denemeden sakın geçmeyin! İşte tahinlebi tarifi...

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Süt, tahin, un, tereyağı bir araya geliyor, üzerinde tahinli sosuyla yiyenleri mest ediyor. Bu lezzete kim hayır diyebilir ki? Özellikle siz de tatlılarda tahin-pekmez gibi tatları görmeyi sevenlerdenseniz tahinlebiye bayılacağınızdan eminiz. Peki tahinlebi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay hazırlanışıyla tahinlebi tarifi...

Tahinlebi malzemeleri

3 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

4 yemek kaşığı tahin

Kırıntısı için;

1 yumurta

100 gr tereyağ

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

2 buçuk su bardağı un

1 paket vanilya

Sosu için;

1 çay bardağı tahin

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Tahinlebi hazırlanışı

Kurabiyesi için; oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurma kabına alın ve sırasıyla yumurta, sıvı yağ, pudra şekerini ekleyip yoğurmaya başlayın.

Ardından unu ve vanilyayı da kontrollü bir şekilde ekleyip ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.

Hamuru merdane ile açın ve 180 derecelik fırında pişirin.

Muhallebi için; süt, toz şekeri ocağa alın.

Sonrasında un ve nişastayı azar azar ekleyerek bir yandan da karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldiğinde vanilya, tereyağı ve 3 yemek kaşığı tahini ilave edip kapatın.

Tahin sosu için; tahini bir kaba alın ve pudra şekerini ilave edip çırpın.

Sunum için; muhallebiyi kuplara paylaştırın.

Kurabiyeleri üzerine ufalayın.

Son olarak tahinli sosu döküp soğumaya bırakın.

Buz dolabında bir iki saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Tahinin faydaları neler?

Susamdan yapılan ve nefis bir tadı olan tahin, bu lezzetinin yanısıra içinde bolca protein, besin lifi, kalsiyum, omega 3 yağ asidi, demir olması, A ve C vitaminleri bakımından da zengin olması nedeniyle mutfaklarda sık sık konuk edilmesi gereken isimlerden. Her sabah 3-4 yemek kaşığı kadar yiyeceğiniz tahinle vücudunuza ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini kazandırabiliyor, bu sayede kendinizi gün içinde çok daha zinde hissetmeye başlayabiliyorsunuz.

Eğer "Sabahları gözümü bir türlü açamıyorum", "Bu yorgunluğum hiç geçmiyor" diye düşünüyorsanız beslenme programınıza mutlaka tahini dahil edin, kısa süre içinde etkilerini hissetmeye başlayacaksınız.