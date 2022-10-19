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Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi! İlhak edilen 4 bölge için Putin imzayı attı

Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi! İlhak edilen 4 bölge için Putin imzayı attı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhak edilen 4 bölgede sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Milli Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, ilhak edilen Ukrayna toprakları Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı.

Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırılardan sonra Moskova işleri daha da sıkı tutmaya başladı.  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayn'dan ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilanını duyurdu. 

Putin ayrıca, Ukrayna sınırına yakın aralarında Kırım ve Sivastapol'ün de bulunduğu sekiz yerleşim noktasına da seyahat kısıtlaması getirdi.

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