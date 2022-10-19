Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in eski ismi Hull City'de

Daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'de görev yapan Portekizli antrenör Beri Pardo, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yle anlaştı.

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İngiltere Championship ekiplerinden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Beri Pardo'yu performans analizi ekibinin başına getirdi.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 32 yaşındaki Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yaptı.

Hull City'den atamayla ilgili olarak, "Beri Pardo, kulübümüzün performans analizi ekibinin başına getirilmiştir. UEFA A Lisansı sahibi ve Portekiz ile Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Beri Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı" açıklaması yapıldı.

Trabzonspor'da çalıştı

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta scout olarak kariyerine başmayan Beri Pardo, Ersun Yanal'ın Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından Türkiye'de görev yapmaya başladı. Trabzonspor'da 2016-18 yılları arasında analiz şefi olarak görev alan Pardo, 2018'in Nisan ayında Crystal Palace'a scout olarak geri döndü.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye götürdü

Fenerbahçe, 2018 yazında Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, Kadıköy'de görev aldığı dönemde Pardo'yu da ekibine kattı. Beri Pardo, 2021 yılına kadar sarı lacivertli kulüpte analiz şefi olarak görev yaptı.

Emre Belezoğlu'nun ekibine katıldı

2021'in Ekim ayında ise yardımcı antrenör olarak Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı. Geçtiğimiz Haziran ayında Başakşehir'den ayrılan Beri Pardo, bu kez Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'deki yeni görevine başladı.

Hull City ayrıca eski defans oyuncusu Robbie Stockdale'i de teknik ekibe geçici olarak dahil etti.