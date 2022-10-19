Uykusuzluk sorunu çekenlere mucize gibi içecek: Melisa çayı

Uykusuzluk birçok kişinin şikayetçi olduğu problemlerin başında geliyor. Özellikle uykusunu alamayan kişiler gün içerisinde aşırı stresli veya sinirli olabiliyor. İşte bu uyku düzensizliğini düzene sokacak harika bir içecek var: Melisa çayı... Ama melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerekiyor.

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Bitki çayları genellikle yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleriyle bilinir. Bu bitki çaylarının başında ise Melisa çayı geliyor. Ancak melisa çayının günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini açıklayarak, melisa çayının faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Tam bir antioksidan deposu

A ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen bakımından zengin olan melisa bitkisi, flavonoidler yani insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi bakımından oldukça zengindir. Melisa otunun 100 gramında 42 kcal kalori, 1 tutamında yani 3 gramında 2 kalori bulunmaktadır.

Melisa otunun 100 gramında 5 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 3.5 gram protein, 0.8 gram yağ bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu bitki 100 gramında 667.0 IU A vitamini, 45.0 miligramında C vitamini, 400.0 miligram potasyum, 150.0 miligram kalsiyum, 2.0 miligram demir barındırmaktadır.

Uyumadan 20 dakika önce içilmeli

Uykusuzluk sorunu çekenler melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içmelidir. Günde en fazla 2 fincan tüketilmelidir. Soğuk algınlığına iyi geldiğinden kış çayı olarak da bilinen melisa çayı, ferahlamak amacıyla sıcak yaz günlerinde soğuk olarak da tüketebilir.

Yarım litre su kaynatıldıktan sonra 1 tatlı kaşığı melisa yaprağı eklenip 10 dakika demlenmeye bırakılır. İçerisindeki faydalı uçucu yağlar buharlaşmaması için demlenirken demliğin ağzı kapatılır.

Aç karnına içilmeli

Öğleden önce veya öğleden sonra aç karnına içilmesi gerekir. Zira melisa çayının etkisini tam olarak gösterebilmesi için zaman ve açlık önemlidir. Rahatlatıcı etkisi sebebiyle gün içiresinde çalışanların içmesinin bazı sakıncaları olabilir. Sarı kantaron ile birlikte demlenerek içildiğinde stres ve uykusuzluk sorununa iyi geldiği bilinmektedir. Günün yorgunluğunu atmak ve akşam saatlerinde ortaya çıkan stresi düşürmek için yatmadan önce 1 fincan içilen melisa çayı vücudu hissedilir derecede rahatlatmaktadır.

Melisa çayı bu sorunlara bire bir

Rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi sebebi ile aşırı strese iyi gelmektedir. Antioksidan özelliği vardır. Sindirim sistemi spazmı yaşayanlara önerilmektedir. Mide bulantısına iyi gelmektedir. İrritabl kolon, gastrit, kusma, biliyer dispepsi, baş ağrısı, titreme, psikojenik baş dönmesi ve taşikardiye iyi geldiği bilinmektedir. Melisa otu suyu ya da yağı cildin yenilenmesine, yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. Melisa otunu kaynatılıp elde edilen suyla saçlar yıkandığında kepeklenme ve dökülme sorunlarını ortadan kaybedebilir.

Saçların mat görünümünü giderip parlak ve sağlıklı görünmesine sebep olur. Adet sancılarının ve krampların giderilmesini sağlayabilir. Kan şekerinin dengelenmesine etkisi vardır. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kan dolaşımının düzenlenmesine katkıda bulunur. Karaciğer ve safra kesesi sorunlarına iyi gelebilir. Migren ataklarında doğal bir kür olarak kullanılabilir. Depresyona karşı etkilidir. Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirmeye destek olur. Uçuk için doğal ilaçtır.

Melisa çayını kimler içmemeli?

Melisa çayının tüketimi için, çeşitli sağlık sorunu olanların ve hamilelerin bir uzmana mutlaka danışması tavsiye edilir. Özellikle kronik hastalığı olanlar ile ilaç kullananların melisa çayı içmeden önce uzman hekime danışması bir hayli sönemlidir. Bu bitkinin her bünyede farklı etkileri görülebilir. Büyüme çağındaki çocukların gelişim sürecini etkileme ihtimali olan melisa çayını 16 yaş altındaki çocuklara verirken dikkatli olmak gerekir.

Yine uzmana danışmadan melisa çayı çocuklara içirilmemelidir. Bazı ilaçlarla etkileşime girme ihtimali olan melisa çayı, ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Bu sebeple düzenli ilaç alınıyorsa uzman hekim görüşü almadan melisa çayı içilmemelidir. Glokom, tiroid hastalığı olanlar ile limon balsamının bir veya daha fazla bileşenine aşırı duyarlılığı olanların içmemesi gerekir.