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İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısında! Suçlamaları reddedince hakim: Sana çok benziyor

İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısında! Suçlamaları reddedince hakim: Sana çok benziyor

İSTANBUL'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran, 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada, suçlamaları defalarca reddetti. Mahkeme başkanının fotoğraflar gösterip 'sana çok benziyor' çıkışı duruşmaya damga vurdu. Sanık Duran, "Benim böyle fotoğraflarım yok. Kendime güveniyorum" savunmasında bulundu.

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İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu.

"Hiçbir şekilde bir örgüte katılmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Şafak Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyu internet üzerinden yaptığını söyledi. Sanık savunmasında, "Ben hayatımı tamamıyla eğitim, meslek ve kariyer üzerine inşa ettim. Hiçbir şekilde bir örgüte katılmadım. Hayatımın hiçbir döneminde yasadışı silahlı bir örgüte katılmadım. Ben izinliydim. İBB yetkilileri de benim tedavi gördüğümü ve izinli olduğumu kolluğa söylemiştir. İBB'deki kimse bana ifade vermek için çağırıldığımı söylemedi, hiç kimse söylemedi, söyleselerdi ben zaten giderdim. Burada bir hedef değil, kurban olduğumu düşünüyorum. 27 Nisan sabahında bir kabusun içerisine düştüm" dedi.

"Fotoğraf neden benim karşıma getirildi ben bilmiyorum"

Sanık Duran, dosyada yer alan örgütsel nitelikteki fotoğrafın kesinlikle kendisine ait olmadığını savunarak, "Fotoğraf neden benim karşıma getirildi ben bilmiyorum. Bu suçlama benim için çok ağır ve kabul edilemez bir suçlamadır. Hayatımda kayıp olduğum hiçbir zaman dilimi yoktur. Bahsedilen şahısları tanımıyorum. Benim sizden talebim adalettir. Benim böyle bir şeyle hiçbir şekilde alakam yoktur. Ben sadece sizlere ve hukuka sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim fotoğrafları gösterdi: Sana çok benziyor

Duruşmada mahkeme başkanı sanığa söz konusu fotoğrafları gösterdi. Sanık fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyleyince heyet başkanı, "Sana çok benziyor ama" diye cevap verdi. Bunun üzerine sanık, "Benim böyle fotoğraflarım yok. Kendime güveniyorum. Fotoğraftakileri de tanımıyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkilin savunmalarına katıldıklarını söyleyerek, tahliyesini talep ettiler. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Tutuklu kişiler tanık olarak dinlenecek

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki delil tespitine ilişkin fotoğraflarda yer alan ve cezaevinde tutuklu oldukları belirtilen 2 tanığın diğer celsede tanık olarak dinlenmelerine karar verdi. Heyet, sanığın 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde okuduğunu ve eğitimine devam ettiğini söylemesi nedeniyle ilgili üniversiteye müzekkere yazılarak sanığın o dönemki eğitim sürecini, okula devam edip etmediğini, sınavlara girip girmediğini gösteren belgelerin istenilmesine hükmetti. Eksik olan hususların da giderilmesine karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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