BIST 3.902
DOLAR 18,59
EURO 18,18
ALTIN 975,62

İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

|
İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

Ian Kasırgası'nın vurduğu ABD'den endişe verici haber geldi. Et yiyen bir bakteriden kaynaklı hastalık ve ölüm vakaları artış gösterdi. ABD'li uzmanlar halka 'sel sularından uzak durun' uyarısı yaptı. İnsana 2 yolla bulaşan Vibrio vulnificus adlı bakteri, uzuv kaybına sebep olup ölüme kadar götürüyor.

İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

ABD’de geçen ay Ian Kasırgası tarafından tahrip edilen Florida eyaletinde yerel sağlık yetkilileri, bölge halkının artık et yiyen bakteri hastalıkları (Vibrio vulnificus) ve ölüm vakalarındaki artış ile mücadele etmek zorunda olduklarını açıkladı.

19
İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

2022'de vakalar arttı!

Son resmi eyalet verilerine göre, Ian Kasırgası’nın ardından meydana gelen sellerden en çok etkilenen ilçe olan Lee County bu yıl Vibrio vulnificus bakterisi ile enfekte olan 29 onaylanmış vaka ve 4 ölüm gördü.

29
İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

2021'de ilçede sadece 5 vaka ve 1 ölüm kaydedildi. 2020’de ise Lee County'de hiç et yiyen bakteri vakası görülmedi. Eyalet çapında Vibrio vulnificus vakalarının sayısı 2021'de 34 ve 2020'de 36'dan 2022'de 65'e yükseldi.

39
İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

Lee County sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bir kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturuyor. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla Vibrio vulnificus'a maruz kalabilirler" denildi.

49