İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor
Ian Kasırgası'nın vurduğu ABD'den endişe verici haber geldi. Et yiyen bir bakteriden kaynaklı hastalık ve ölüm vakaları artış gösterdi. ABD'li uzmanlar halka 'sel sularından uzak durun' uyarısı yaptı. İnsana 2 yolla bulaşan Vibrio vulnificus adlı bakteri, uzuv kaybına sebep olup ölüme kadar götürüyor.
ABD’de geçen ay Ian Kasırgası tarafından tahrip edilen Florida eyaletinde yerel sağlık yetkilileri, bölge halkının artık et yiyen bakteri hastalıkları (Vibrio vulnificus) ve ölüm vakalarındaki artış ile mücadele etmek zorunda olduklarını açıkladı.
2022'de vakalar arttı!
Son resmi eyalet verilerine göre, Ian Kasırgası’nın ardından meydana gelen sellerden en çok etkilenen ilçe olan Lee County bu yıl Vibrio vulnificus bakterisi ile enfekte olan 29 onaylanmış vaka ve 4 ölüm gördü.
2021'de ilçede sadece 5 vaka ve 1 ölüm kaydedildi. 2020’de ise Lee County'de hiç et yiyen bakteri vakası görülmedi. Eyalet çapında Vibrio vulnificus vakalarının sayısı 2021'de 34 ve 2020'de 36'dan 2022'de 65'e yükseldi.
Lee County sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bir kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturuyor. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla Vibrio vulnificus'a maruz kalabilirler" denildi.