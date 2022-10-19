İnsan eti yiyen bakteri kabusu! ABD'de vakalar katlandı 2 yolla bulaşabiliyor

Lee County sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bir kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturuyor. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla Vibrio vulnificus'a maruz kalabilirler" denildi.