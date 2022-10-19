Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız

Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi ve önemli açıklamalar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. yakında Meclis'in takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin tüm illerinden Ankara'ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte şu anda, adeta uçsuz bucaksız, aldığım resmi rakama göre 20 bini aşkın muhtarımız burada. Muhtarlar evinin açılış heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bundan sonra muhtarlarımızı Ankara'ya geldiklerinde kalacakları bir yer sağlıyoruz.

Bana 'muhtar bile olamaz' dediler. Bu başlığı atanlar rezil oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek için, muhtarlık işleri müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Valiliklerde vali yardımcısı, belediyelerde, başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini almak üzere sorumlu kıldık. Tüm muhtarlarımıza İçişleri Bakanlığı tarafından tek tip özel muhtar kimliğini de biz düzenledik. En az 1 dönem muhtarlık yapan muhtarlarımıza silah ruhsat harcından muaf tuttuk. Göreve geldiğimizde 97 lira olan muhtar ödeneğini bugün 5500 liraya yükselttik. 220 lira SGK primlerini devlet tarafından karşılanmasını sağladık.

"Müjdeleri sizinle paylaşmak istiyorum"

Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. yakında Meclis'in takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri bakanlığımız ve ÖSYM arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi programını hayata geçiyoruz.

Afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında muhtarların kullanıma yönelik bir modül daha geliştirdik. Tüm muhtarlık binalarındaki elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesinden düzenlenmesi için çalışmalara başladık.