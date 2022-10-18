Memura zam müjdesi! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkıyor ek gösterge detayı da var
Milyonlarca memura zam müjdesi geldi. Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruşa yükselecek. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 5 lira 70 kuruş fazla mesai alacak.
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak, 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.
Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.