Gözlere bakarak erken ölümü öğrenmek mümkün mü? Şok eden araştırma

Atalarımızın Gözler Kalbin Aynasıdır sözü, İngiltere'de yapılan bir çalışmada gerçek oldu. Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre geliştirilen yapay zeka gözlere bakarak erken ölüm riskiyle ilgili bilgiler veriyor.

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En çok kullandığımız organlardan biri olan göz, vücudumuzla ilgili sürekli bize ipuçları verebiliyor. Bunlardan birisi ise kalp sorunu ile ilgili yaşanabilecek hastalıklar. İngiltere'de Oftalmoloji Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, kalp hastalığı sonucu erken ölümün tespiti ile ilgili bir yapay zeka geliştirdi.

Söz konusu programın kalp sağlığı hakkında önemli bilgileri barındırdığı düşünülen gözün arkasındaki küçük atardamarların ve damarların kalınlığını ölçerek çalıştığı açıklandı.

Kalp krizi ve felç

88 bin İngiliz üzerinde yapılan araştırma, kalp krizi ve felç vakalarının yüzde 54’ünün ve kalp hastalığından ölümlerin yüzde 58’inin tahmin edilebildiği belirtildi.

Doktorlar, testin düzenli göz kontrolleri sırasında kalp sağlığını kontrol etmek için kullanılabileceğini ifade etti.

Araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alicja Rudnicka ve diğerler meslektaşları, bu programın kalp hastalığından kaynaklanan riskler için mevcut yöntemlerden daha iyi bir tahminde bulunduğunu açıkladı.

Tüm mavi gözlülerin atası aynı kişi mi?

Bilimsel, akademik dergi olan General Certificate of Secondary Education (GCSE), renkli gözlü insanlar üzerinde detaylı bir araştırma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde dünyada yer alan mavi gözlü insanların soyu 6 ile 10 bin yıl önce yaşamış belli bir kişiye dayanıyor.

Göz renkleri üzerine araştırma yapan bilim kişileri, uzun yıllar boyunca insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini ele aldı.

Araştırmacılar, tüm kişilerin uzun yıllar önce kahverengi gözlere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ta ki gözler genetik bir mutasyona uğrayana kadar.

HERC2 adlı gen

Mavi gözlerin oluşmasına neden olan bu genetik mutasyon, HERC2 adlı bir genden kaynaklanıyor. Bilim insanları, kahverengi göz pigmentini oluşturan OCA2 geninin, mutasyona uğrayarak HERC2 genine evrildiğini öne sürdü.

Mavi göze sahip ilk kişinin 10 bin yıl önce Avrupa’da yaşadığına ve tüm mavi gözlü kişilerin aynı mutasyona uğradığına inanılıyor.

Sadece göz renkleri değişiyor

Bu gen mutasyonunda göz renkleri değişirken cilt tonunu belirleyen pigmenler sabit kalıyor. Şayet bu mutasyon tüm vücutta gerçekleşseydi, albinizmin yaşanacağı belirtiliyor.

Kopenhag Üniversitesi’nden Profesör Eiberg konu ile ilgili olarak “Mavi gözlü kişilerın DNA’sında aynı değişim yaşandı” şekilde konuşuyor. Kahverengi gözün baskın gen olduğu ve kahverengi gözlere sahip bir çiftin mavi gözlü bir çocuğu olamayacağına inanılsa da bunun aksini kanıtlayan oldukça fazla örnek bulunuyor.

Şayet siz de mavi gözlüyseniz, düşündüğünüzden daha büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz.

Gözler sonradan renkli olur mu?

Göz rengi yaşla birlikte değişebilir. Bu, Kafkas nüfusunun % 10 ila 15'inde (çoğunlukla açık göz rengine sahiptirler) gerçekleşir. Mesela, bir zamanlar kahverengi olan gözlerin artık ela olması ya da ela gözlerin yaşlandıkça koyulaşması gibi.