Gebelikte bu yiyeceklerden uzak durun aman dikkat

Sağlıklı beslenmek her zaman çok önemlidir. Söz konusu hamile kadınlar olduğunda daha çok dikkat edilmelidir. Bu süreçte hamile kadınların canları her türlü yiyeceği çekebilir. Ancak yenilen gıdaların hem anneye hem bebeğe zararları olabiliyor.

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Anne adayları hamile olduklarını öğrendiği andan itibaren daha sağlıklı beslenmeye ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya çalışırlar. Annenin dolayısıyla bebeğin de beslenmesi gelişimi için oldukça önemlidir. Bazı besinleri tüketmek hamilelik sürecinde bebeğinizi doğrudan etkileyebiliyor. Bebeğe ve anneye zarar verebiliyor.

Deniz ürünleri

Deniz ürünleri iyi bir protein kaynağıdır, birçok balık çeşidinde omega 3 olabilir ve birçok balıktaki omega-3 yağ asitleri anne karnında bebeğinizin beyin ve göz gelişimine faydalıdır. Fakat bazı balıklar ve kabuklu deniz hayvanları tehlikeli boyutta cıva içermektedir. Çok fazla cıva bebeğinizin gelişen sinir sistemine zarar verebilir. Kırmızı ton balığı, kedi balığı, tatlı su çipurası, kılıçbalığı yüksek cıva içerir. Bunlardan uzak durmak gerekir.

İşlenmiş etler

İşlem görmüş sucuk, salam, sosis gibi et ürünlerinde mikrop oluşumu çok yaygındır. Aynı zamanda bu tür yiyecekler yüksek sodyum içerir. Bu da gebelerde şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sistemini zorlayan rahatsızlıklara yol açar.

Pastörize edilmemiş gıdalar

Light süt, mozzarella ve süzme peynir gibi birçok az yağlı süt ürünleri kahvaltılarınızın sağlıklı bir parçası olabilir. Ancak pastörize edilmemiş süt içeren herhangi besinleri gebeliğiniz boyunca tüketmekten kaçının. Bu ürünler gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir. Pastörize sütle yapıldığı açıkça belirtilmedikçe, beyaz peynir gibi yumuşak peynirlerden kaçının. Ayrıca, pastörize edilmemiş meyve suyu içmekten kaçının.

Yüksek kafeinli ürünler

Kafein de riskli içecekler arasında yer almaktadır. Kafeinin, fetüsün gelişimini kötü etkileyen bir bileşen olduğu düşünülüyor. Uzmanlar hamilelik sürecinde günde 200 miligramın üzerine çıkılmadıkça gebeliğe zarar vermediğini söylemektedir. Ancak doktor kontrolünde ve izniyle kafein tüketilebilir.

Bitki çayları

Bitki çaylarını aromasından ve doğal olmasından dolayı tercih ediyor olabilirsiniz. Doğal ve yararlı olduğunu düşündüğümüz bitki çayları özünde çokta masum değiller. Belirli bitkilerin gelişmekte olan bebekler üzerindeki kesin etkileri olmasa dahi anne adaylarının metabolizmasını olumsuz etkiletmektedir. Sonuç olarak, doktorunuz uygun olduğunu söylemedikçe bitkisel çay içmekten kaçının, hamilelik için hamile kadınlara pazarlanan bitkisel çay türlerini asla içmeyin.