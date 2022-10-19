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Kocaeli'de su faturası için görevlinin gelmesiyle ölümü ortaya çıktı

Kocaeli'de su faturası için görevlinin gelmesiyle ölümü ortaya çıktı

KOCAELİ'de su faturası bırakmak için gazeteci Cenap Elmas'ın evine gelen görevli, kapının açılmaması ve evin içinden su gelmesi üzerine komşularına haber verdi. Eve giren vatandaşlar, mutfakta Cenap Elmas'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay, Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su faturası bırakmak için gazeteci Cenap Elmas'ın (67) evine gelen görevli, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Evin içinden su geldiğini de gören görevli durumu Elmas'ın komşularına bildirdi.

Kendi imkanlarıyla eve giren vatandaşlar, Cenap Elmas'ın mutfak tezgahında hareketsiz şekilde yattığını, su da açık kaldığı için evi su bastığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cenap Elmas'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Elmas'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 67 yaşındaki Elmas'a Körfez Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek bırakıldığı, son bırakılan yemeğin de kapısının önünde durduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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