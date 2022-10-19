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3 Fransız ekibi Sacha Boey için ilgi mektubu gönderdi

3 Fransız ekibi Sacha Boey için ilgi mektubu gönderdi

Fransız ekipleri Marsilya, Lyon ve Rennes'in Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için ilgi mektubu yolladığı belirtildi.

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Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Galatasaray'dan Sacha Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdi ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.

Galatasaray'ın beklentisi 15 milyon euro

Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

Galatasaray, yıldızfutbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Bu sezon 1 asist yaptı

Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 Süper Lig maçında 808 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

Kaynak: Takvim

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