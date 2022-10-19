Dışarda yemeye gerek yok 10 dakikada ev yapımı köri soslu tavuklu tarifi

Dışarda makarna ve salata eşliğinde servis edilen, hemen hemen herkesin damak tadına uyan köri soslu tavuk tarifini deneyin. Yapımı 10 dakika sürüyor pişmesi ise 20 dakika. Siz de restaurantlardaki gibi yanında makarnayla birlikte yiyebilirsiniz.

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Zerdeçal, sumak, zencefil, kimyon, kişniş gibi baharatlarla tadına tat katan köri soslu tavuğun yapımı çok basit. Beyaz etlerle harika bir uyum yakalayan köri, en çok tavuk etini seviyor. Yanında makarna ve salatayla tam bir menü oluyor.

Malzemeler

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servisi İçin:

1/4 demet maydanoz

Yapılışı

2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram tavuk göğsünü aktarın.

Renk alıp, suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

Köri sosu hazırlamak için; ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin.

1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar karıştırarak kavurun.

Kavrulan una 2 su bardağı soğuk sütü ekleyin ve unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.

Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın.

Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin.

Hazırladığınız sosu, kavrulan tavuklara ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün.

İncecik kıyılmış bir avuç maydanozu köri soslu tavuğa ilave ettikten sonra bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Püf nokta

Sosu süt yerine aynı oranda krema ilavesiyle de hazırlayabilirsiniz. Ancak kremayı kesilmemesi için; son anda ekleyin ve sosu çok fazla kaynatmayın.