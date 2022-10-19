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Bomba kulis! İYİ Parti, Beştepe'yi rahatsız edecek 2 transfer daha yapacak

Bomba kulis! İYİ Parti, Beştepe'yi rahatsız edecek 2 transfer daha yapacak

İYİ Parti ile ilgili sürpriz kulis haberi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Milliyetçi çevrelerin yakından tanıdığı Kürşat Zorlu'nun İYİ Parti'ye katılmasının ardından özellikle Beştepe'yi rahatsız edeceği iddia edilen iki transferin daha hazır olduğu iddia edildi. Kim bu iki sürpriz isim...

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Ankara kulisleri İYİ Parti'nin sürpriz transferleriyle ilgili iddialarla çalkalanıyor. Yakın zamanda, AK Parti'de siyaset yapmış bazı önemli isimlerin İYİ Parti'ye katılacakları iddia edildi. Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Burada Ankara kulislerinden bilgiler aktaran Çelik, AK Parti'nin sarsılacağını öne sürdü. 

Kürşat zorlu başkanlık divanına giriyor

"İYİ Parti art arda transferler gerçekleştiriyor. Bir yandan kurultay için düğmeye bastı, birbiri ardına yaptığı transferle de çok konuşuluyor. Kürşad Zorlu özellikle milliyetçi çevrelerin yakından tanıdığı bir isim. Öncelikle Akşener'e danışmanlık yapacağını öğrendik. Başdanışman olması bekleniyor. İlerleyen süreçte de başkanlık divanına girebilir yorumunu yaptı İYİ Parti'den bir isim" diyen Çelik, şöyle devam etti:

Beştepe'yi sarsacak sürpriz isimler...

"Ama asıl özel haberimiz şu olsun: İYİ Parti yakında özellikle sarayı rahatsız edecek bir iki transfer daha yapacak bilgisini aldık İYİ Parti kurmaylarından. Haber şöyle; söylediğim gibi yakında sürpriz katılımlar partiye. Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren yetkili: Saray'ı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz, çok yakında."

AK Parti'de siyaset yapmış isimler

İYİ Partili yetkililere bu kişiler için "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmış isimler mi?" diye sorduğunu belirten Çelik, kendisine "Evet" yanıtının verildiğini de aktardı.

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