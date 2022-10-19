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Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek tarihi kampanyaya destek verdi. Sancar'ın desteği sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

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Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından olan Nobel Ödüllü Aziz Sancar, alkış alan bir desteğe imza attı.

Tarihi hamleye destek verdi

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başka ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya destek verdi.

Sancar'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni yopladı.

Erdoğan çağrı yapmıştı

Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, tarihi bir çağrı yaparak KKTC'nin tüm dünyada tanınması gerektiğini belirtmişti.

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