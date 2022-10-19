Acısı ölümden beter! Böbrek taşını en kolay bu şekilde düşürebilirsiniz

Böbrek taşı problemi yaşayabn kişiler, bu zorlu sürecin ne kadar sıkıntılı geçtiğini fazlasıyla bilir. Özellikle lavaboya çıkıldığıbda inanılmaz bir ağrıya sebep olan böbrek taşını en kolay şekilde nasıl düşürebileceğiniz ile ilgili bilgileri bir araya topladık...

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Böbrek taşı düşürenler, bu sürecin ne kadar sıkıntılı geçtiğini bilir. Özellikle lavaboya çıkıldığında bu acı dayanılmaz bir hal alır. Peki böbrek taşı en kolay şekilde nasıl düşürülür? İşte bönrek taşı problemi yaşayanların mutlaka bilmesi gereken detaylar...

Erkeklerde 3 kat daha fazla

Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen sebeplere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denilir. Erkeklerde kadınlara nazarab 3 kat daha yaygın olarak görülen bu hastalık, bir kez meydana geldiği takdirde tedavi ile yok edilse bile çoğunlukla tekrarlama eğilimi gösterir.



Tüm vücudun dengesi bozulabilir

Böbrekler, bel bölgesinin iki tarafında yer alan fasulyeye benzeyen vücutta önemli görevi olan organlardan biridir. Böbreklerimizin en önemli görevi gıdaların sindirilmesi sonucu zararlı ve atık maddeleri idrar yoluyla dışarı atmaktır. Böbreklerde oluşan ufak bir problem tüm vücudun dengesini önemli ölçüde bozabilir.

Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde oluşan minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılardır. Toplumdaki en sık rastlanan böbrek rahatsızlıklarından birisidir. Erkeklerde görünme sıklığı kadınlara oranlara üç kat daha fazladır. Her yaşta görülebilme olasılığı olduğu gibi otuzlu yaşlarda daha sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır.

Böbrek taşlarının tedavisi ertelenirse böbrek kanallarında tıkanıklığa neden olur. Bu tıkanıklık beraberinde artan basıncın etkisiyle şiddetli ağrı meydana getirebilir. Zincir olarak birbirine bağlanan bu problemlerin en son halkasını da böbrek bozukluğu oluşturur. Böbreklerin fonksiyonel çalışmasını engelleyen böbrek taşlarının zamanında tedavi edilmesi tavsiye edilir. Peki böbrek taşı en kolay nasıl düşer?

Böbrek taşı en kolay nasıl düşer?

5 mm’ye kadar olan taşların birçoğu yüksek medikal müdahalelere gerek kalmadan düşebilir. Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu bol sıvı tüketmekten geçer. Bunların yanı sıra ağrı kesici ve antispazmodik ilaç tedavisi böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır. Hekimler küçük çaptaki taşlar için düzenli ilaç kullanarak idrar yolundan böbrek taşlarını atmanıza yardımcı olurlar. Fakat taşın boyutu büyüdükçe bu yöntemler yetersiz kalır ve farklı müdahaleler gerekir.