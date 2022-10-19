Süleymaniye çorbası ile hem bağırsaklarınız rahatlayacak hem de mideniz bayram edecek

Yemeklerden önce çorba içmeyi sevenler için muhteşem lezzetli bir çorba bulunuyor. Süleymaniye çorbası isimli tarif hem malzemeleri, hem de lezzetiyle birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor...

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Devamlı kuru gıdalar tüketmek, bağırsaklarda kuruluğa ve sonrasında ise ciddi hastalıklara sebep oluyor. Bu sebeple gün içerisinde çok sıvı tüketmek oldukça önemli olurken, aynı zamanda çorba gibi sıvı besinleri içmekte sağlığımız için oldukça faydalı. İşte tam da bu noktada yemeklerden önce tüketebileceğiniz harika bir tarif bulunuyor: Süleymaniye çorbası...

İşte a'dan z'ye Süleymaniye çorbasının yapımı ve gerekli olan malzemeler...

Süleymaniye çorbası için malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

10 adet küçük boy ıspanak yaprağı

1 adet küçük boy patates

1 adet küçük boy havuç

1 adet küçük boy kabak

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

9 su bardağı sıcak su Köftesi için: 200 gr kıyma

Tuz

Karabiber

Süleymaniye çorbası yapılışı:

Süleymaniye çorbası tarifi için; ilk olarak orta boy derin bir tencere içine 1 su bardağı yıkanmış kırmızı mercimeği koyun. Mercimeğin üzerine 6 su bardağı sıcak su döküp, güzelce yumuşayana kadar pişirin.

Diğer yanda hafifçe derin orta boy bir tencere içine 1 adet ince ince doğranmış soğan koyun. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip, 2 dakika kavurun. Kavrulan soğanın üzerine 1 adet rendelenmiş küçük boy havucu ekleyip, 1-2 dakika kavurun. Ardından tencereye 1 adet rendelenmiş küçük boy patatesi ve 1 adet rendelenmiş küçük boy kabağı koyup, 1-2 dakika daha kavurun. Sonrasında sebzelerin üzerine 2 su bardağı su ilave edip, hafifçe pişirin.

Ardından büyük derin bir tencere içine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyip, eritin. Eriyen yağın üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyin. Unun kokusu çıkana dek kavurun. Kavrulan unun üzerine pişen sebzeleri suyuyla birlikte ilave edin. Sonrasında da haşlanmış olan mercimeği suyuyla beraber tencereye koyun. 2 diş rendelenmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz, karabiber ve 1-2 su bardağı kadar sıcak su ekleyip, çorbayı pişirin.

Çorbanın köftesini hazırlamak için; bir kaba 200 gr kıyma, tuz ve karabiber koyup, eliniz ile güzelce yoğurun. Köfte harcından küçük parçalar alıp, elinizde yuvarlayın. Bir tava ya da tencere içine biraz tereyağı koyup, eritin. Yağın içine köfteleri koyup, kızartın. Kızaran köfteleri ve 10 adet ince ince doğranmış ıspanak yaprağını pişen çorbanın içine ilave edin. Süleymaniye çorbasını yaklaşık 5 dakika daha pişirin.

Hazırladığınız süleymaniye çorbasını sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz. Çorbanın kıvamı koyu ise üzerine azar azar sıcak su ekleyip, kıvamı açabilirsiniz.

Süleymaniye çorbası ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 25 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 8 kişilik süleymaniye çorbası için geçerlidir.