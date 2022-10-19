BIST 3.880
DOLAR 18,59
EURO 18,18
ALTIN 973,70
HABER /  SAĞLIK

Süleymaniye çorbası ile hem bağırsaklarınız rahatlayacak hem de mideniz bayram edecek

Süleymaniye çorbası ile hem bağırsaklarınız rahatlayacak hem de mideniz bayram edecek

Yemeklerden önce çorba içmeyi sevenler için muhteşem lezzetli bir çorba bulunuyor. Süleymaniye çorbası isimli tarif hem malzemeleri, hem de lezzetiyle birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor...

Abone ol

Devamlı kuru gıdalar tüketmek, bağırsaklarda kuruluğa ve sonrasında ise ciddi hastalıklara sebep oluyor. Bu sebeple gün içerisinde çok sıvı tüketmek oldukça önemli olurken, aynı zamanda çorba gibi sıvı besinleri içmekte sağlığımız için oldukça faydalı. İşte tam da bu noktada yemeklerden önce tüketebileceğiniz harika bir tarif bulunuyor: Süleymaniye çorbası...

İşte a'dan z'ye Süleymaniye çorbasının yapımı ve gerekli olan malzemeler...

Süleymaniye çorbası için malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 10 adet küçük boy ıspanak yaprağı

  • 1 adet küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet kuru soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 9 su bardağı sıcak su

Köftesi için:

  • 200 gr kıyma

  • Tuz

  • Karabiber

Süleymaniye çorbası yapılışı:

Süleymaniye çorbası tarifi için; ilk olarak orta boy derin bir tencere içine 1 su bardağı yıkanmış kırmızı mercimeği koyun. Mercimeğin üzerine 6 su bardağı sıcak su döküp, güzelce yumuşayana kadar pişirin.

Diğer yanda hafifçe derin orta boy bir tencere içine 1 adet ince ince doğranmış soğan koyun. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip, 2 dakika kavurun. Kavrulan soğanın üzerine 1 adet rendelenmiş küçük boy havucu ekleyip, 1-2 dakika kavurun. Ardından tencereye 1 adet rendelenmiş küçük boy patatesi ve 1 adet rendelenmiş küçük boy kabağı koyup, 1-2 dakika daha kavurun. Sonrasında sebzelerin üzerine 2 su bardağı su ilave edip, hafifçe pişirin.

Ardından büyük derin bir tencere içine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyip, eritin. Eriyen yağın üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyin. Unun kokusu çıkana dek kavurun. Kavrulan unun üzerine pişen sebzeleri suyuyla birlikte ilave edin. Sonrasında da haşlanmış olan mercimeği suyuyla beraber tencereye koyun. 2 diş rendelenmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz, karabiber ve 1-2 su bardağı kadar sıcak su ekleyip, çorbayı pişirin.

Çorbanın köftesini hazırlamak için; bir kaba 200 gr kıyma, tuz ve karabiber koyup, eliniz ile güzelce yoğurun. Köfte harcından küçük parçalar alıp, elinizde yuvarlayın. Bir tava ya da tencere içine biraz tereyağı koyup, eritin. Yağın içine köfteleri koyup, kızartın. Kızaran köfteleri ve 10 adet ince ince doğranmış ıspanak yaprağını pişen çorbanın içine ilave edin. Süleymaniye çorbasını yaklaşık 5 dakika daha pişirin.

Hazırladığınız süleymaniye çorbasını sıcak olarak servis edip afiyetle tüketebilirsiniz. Çorbanın kıvamı koyu ise üzerine azar azar sıcak su ekleyip, kıvamı açabilirsiniz.

Süleymaniye çorbası ne kadar sürede hazırlanır? 

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 25 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 8 kişilik süleymaniye çorbası için geçerlidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Karakutu emniyette! 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama için inceleme
Karakutu emniyette! 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama için inceleme
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Lezzeti karnınızı, görüntüsü gözünüzü doyuracak fırında köfteli patates dizmesi tarifi
Lezzeti karnınızı, görüntüsü gözünüzü doyuracak fırında köfteli patates dizmesi tarifi
Gözünüzdeki kontakt lensi çıkarmazsanız ne olur? Şoke olacaksınız
Gözünüzdeki kontakt lensi çıkarmazsanız ne olur? Şoke olacaksınız
Dışarda yemeye gerek yok 10 dakikada ev yapımı köri soslu tavuklu tarifi
Dışarda yemeye gerek yok 10 dakikada ev yapımı köri soslu tavuklu tarifi
Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?
Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?
Bomba kulis! İYİ Parti, Beştepe'yi rahatsız edecek 2 transfer daha yapacak
Bomba kulis! İYİ Parti, Beştepe'yi rahatsız edecek 2 transfer daha yapacak
Ne yemek yapsam derdine son patates tava tarifiyle lezzeti yakalayın!
Ne yemek yapsam derdine son patates tava tarifiyle lezzeti yakalayın!
Alanya'da görevli cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
Alanya'da görevli cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
3 Fransız ekibi Sacha Boey için ilgi mektubu gönderdi
3 Fransız ekibi Sacha Boey için ilgi mektubu gönderdi
Gebelikte bu yiyeceklerden uzak durun aman dikkat
Gebelikte bu yiyeceklerden uzak durun aman dikkat
Kocaeli'de su faturası için görevlinin gelmesiyle ölümü ortaya çıktı
Kocaeli'de su faturası için görevlinin gelmesiyle ölümü ortaya çıktı