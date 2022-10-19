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Lezzeti karnınızı, görüntüsü gözünüzü doyuracak fırında köfteli patates dizmesi tarifi

Lezzeti karnınızı, görüntüsü gözünüzü doyuracak fırında köfteli patates dizmesi tarifi

Köfte ve patatesin uyumu hemen hemen herkes tarafından beğenilir. Şimdi tarifini vereceğimiz fırında köfteli patates dizmesi ile hem gözünüz, hem de karnınız doyacak.

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Özellikle çocuklar, köfte ve patatesle yapılan yemekleri oldukça sever. Bu yemekler bir de göze hitap ettiği zaman asıl ziyafet o zaman başlıyor. İşte hem mideye, hem göze hitap eden fırında köfteli patates dizmesi malzemeler ve tarifi...

Köfteli patates dizmesi için malzemeler:

  • 3 adet orta boy patates

  • 500 gr köftelik kıyma

  • 1 adet orta boy soğan

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kekik

  • Kimyon

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1,5 su bardağı ılık su

  • Tuz 

Köfteli patates dizmesi yapılışı:

Köfteli patates dizmesi tarifi için, derin bir kaba yarım kilo köftelik kıyma koyun. Üzerine 1 adet orta boy soğanı rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Sonrasında kaba 1 adet yumurta kırıp, 2-3 yemek kaşığı galeta unu, damak tadınıza göre tuz, karabiber, kimyon ve kekik ilave edin. Köfte harcını eliniz ile güzelce yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizde yuvarlayarak, bir tabak üzerine güzelce dizin. Ardından köfteleri kızgın yağ içinde arkalı önlü hafifçe kızartın. Kızaran köfteleri bir tabak üzerine alın. 3 adet orta boydan biraz küçük olan patatesin kabuğunu soyup, kalın olmayacak şekilde halkalar halinde kesin. Patates dilimleri köftenizin büyüklüğünde olmasına gayret edin.

Ardından küçük yuvarlak borcam fırın kabının içine bir köfte ve bir patates olacak şekilde yanyana dizin. Köfte ve patateslerin üzerine birkaç tane domates dilimi ekleyin. İsteğe göre yeşil biber de koyabilirsiniz. Sosunu hazırlamak için; bir kap içine 1 yemek kaşığı domates salçası koyun. Salçanın üzerine 1 buçuk su bardağı ılık su ve biraz tuz koyup, güzelce karıştırın.

Hazırladığınız salçalı sosu köfte ve patateslerin üzerine gezdirerek, dökün. (Köfte ve patateslerin hizalarına gelecek kadar salçalı sosu dökün). Sos az gelirse ilave yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişme esnasında patatesleri 1-2 kere çevirerek, rahatlıkla pişmesini sağlayabilirsiniz.

Köfteli patates dizmesi ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 55 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 40 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik köfteli patates dizmesi için geçerlidir.

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