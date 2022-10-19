Midyenin zararlarını duyunca değil yemek elinize bile almayacaksınız

Bir deniz ürünü olan midye bir çok kişi tarafından severek tüketiliyor. Ancak denizin dibinde yaşamını sürdürmesi sebebiyle oldukça zararlı olan bu canlı, telafisi mümkün olmayan hastalıklara sebep olabiliyor.

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Bir oturuşta 50'den fazla midye yiyenleri mutlaka duymuşsunuzdur. Lezzeti ile birçok kişinin hayran olduğu bu deniz canlısı aslında denizin dibinde yaşaması sebebiyle oldukça zararlı bir besin kaynağı.

Metal içeriği yüksek

Midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu söyleyen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, midyenin zararları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Midyeyi çok fazla kişi severek ve çok fazla sayıda tüketiyor. Aslında sağlık için oldukça zararlı bir besin. Çünkü ağır metal içeriği oldukça yüksek. Denizlerin dibinde yaşıyor ve ağır metal dediğimiz arsenik, kadminyum gibi metaller de denizlerin diplerinde bulunuyor. Bu nedenle de midye gibi kabuklu canlılarda bulunmuş oluyor. Kişiler tükettiği zaman kanlarına bu ağır metalleri almış oluyorlar.

Hamileler asla tüketmemeli

Bebek bekleyen anne adaylarının asla midye tüketmemesi gerektiğini belirten Zünbülcan, neden olabileceği rahatsızlıkları anlatarak, şu şekilde konuştu:

Sinir hastalıkları problemlerine neden olabiliyor. Kısa dönemde zehirlenmeler nedeniyle bulantı kusma gibi şikayetler olabiliyor. Bu noktada kişilerin midyeyi nereden aldıkları da önemli. Tüketmelerini önermiyoruz ama kişi tüketmek istiyorsa güvenilir yerden alması gerekiyor. Alırken görüyoruz ama aynı zamanda toplandığı yer de bizim için çok önemli. Kişiler nereden toplandığını da öğrenerek tüketmeli. Özellikle hamilelerin asla tüketmemesi gerekiyor. Ağır metal içerdiği için hem bebek hem de anne sağlığını olumsuz etkileyebilir.

'Bekletmeden tüketin'

Zünbülcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de midyenin sevilerek tüketilen bir gıda olduğuna değinerek şunları söyledi: