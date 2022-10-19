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Bakan Koca, yaralı madencilerle ilgili son durumu paylaştı!

Bakan Koca, yaralı madencilerle ilgili son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasının ardından yaralanan işçilerle ilgili son durumu paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasının ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil.

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