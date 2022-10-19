Yunanistan Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle teselli buldu: Korkmayın!

Yerli füze Tayfun'un test atışını küçümsemeye çalışan Yunan savunma analisti Kostas Iatridis, korkulacak bir şeyin olmadğını Türkiye'nin güç gösterisi yaptığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlattı.

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Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki panik havasını dağıtmak isteyen bazı isimler tv kanallarında Türkiye'nin dünyanın konuştuğu yerli savunma atılımlarını küçük gösterme çabasına girişmiş durumda.

Rize'de gerçekleştirilen Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ‘Kısa Menzilli Balistik Füze’ (SRBM) sisteminin test atışı dünya tarafından gıpta ile takip edildi. Yerli füze Sinop açıklarındaki 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu.

Türkiye'nin bu sürpriz hamlesi sonrasu ERT televizyonuna konuk olan Yunan savunma analisti Kostas Iatridis, Sinop açıklarında 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuran Türkiye'nin yerli füzesine dair açıklamalarda bulundu.

"Türklerin bu sevincinin arkasında büyük bir endişe yatıyor"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarını "önemsiz" göstermeye çalıştığı görülen Iatridis, "Türklerin bu sevincinin arkasında büyük bir endişe yatıyor. Çünkü Ege'de dengeler değişiyor." tezini öne sürdü.

Yunanistan'ın hava savunma sisteminin olduğunu, Girit'te S-300'lerin konuşlu halde bulunduğunu anlatan Iatridis, ayrıca diğer füze sistemlerinin de varlığından bahsetti.

Yunanlıları rahatlatmaya çalıştı: Türkiye güç gösteri yapıyor

Iatridis, "Bütün bu sistemler, Türkiye'nin reklamını yaptığı bu füzelerle başa çıkabilir. Türkiye, şu anda güç gösterisi yapıyor." şeklindeki görüşlerini ortaya attı.

Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını söyleyen Yunan uzman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamayı işaret etti.

"Kılıçdaroğlu bir süre önce söyledi"

Kostas Iatridis, "Bunu ben söylemiyorum, Türk yetkililer söylüyor. Kılıçdaroğlu, bir süre önce söylemişti." diye ekledi.

Rusya'dan hava savunma sistemi satın alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

"Yunanistan'ın korkacak hiçbir şeyi yok"

Öte yandan "Yunanistan'ın korkacak hiçbir şeyi yok" diyen Iatridis, "Türkiye'de havacılık geriliyor. Bu, dönüp savunma sanayimizi öne çıkaran savunma politikası oluşturmamız için bir örnek." iddiasında bulundu.

Yunanistan'ın üretim yeteneklerinin olduğunu savunan Iatridis, "Uzman personelimiz var, bu yüzden odaklanmamız gereken yer burası." diye ekledi.