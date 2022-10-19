AK Parti'yi eleştirince alkışlanan Cem Küçük muhalif mi oldu?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bartın'daki maden faciası sonrası yaptığı çıkışla gündeme gelen gazeteci Cem Küçük'ü youtube kanalında konuk etti. Son günlerin en çok tartışılan ismi Cem Küçük, hem verdiği tepkinin nedenine hem de hükümete yakın bir gazeteci diye bilinirken ortaya koyduğu bu tavrın, muhalif çizgiye kaymak olarak yorumlanmasına açıklık getirdi.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Bartın'daki kazayla ilgili yapılan açıklamaları inandırıcı bulmadığını söylemiş ve "Beni inandıramazsınız" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

''Tedbirleri almıştık ama işte bu kaza oldu" açıklamalarını inandırıcı bulmayan Cem Küçük attığı twitle sosyal medyayı adeta sallamıştı

Bugüne kadar hükümete yakınlığıyla ön plana çıktığı için bu çıkış muhalif çevrelerce çok beğenilmişti.

Cem Küçük muhalif mi oldu?

Hadi Özışık, programına konuk ettiği Cem Küçük'e geçmişe bakarak kendisinin değişip değişmediğini sordu. Bilindiği gibi AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün maden faciası sonrasındaki yazısı AK Parti'ye ve yapılan açıklamalara bir karşı duruş olarak yorumlanmıştı.

Cem Küçük bu soruya bir eksen kayması yaşamadığını ve çizgisini hala koruduğunu söyleyerek cevap verirken, bütün emeğine rağmen aslında ait olduğu iddia edilen çevreden bile yeterli desteği görmediğini ve yalnız kaldığını anlattı.



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