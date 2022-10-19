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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Her türlü katkıya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Her türlü katkıya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini söyleyerek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan'dan "müzakere" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zelenski'den Bartın için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

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