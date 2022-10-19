Elektrikli araç furyasına Rolls-Royce da katılıyor! İşte karşınızda Spectre!

Son dönemlerde artan elektrikli araç furyasına her marka birer birer katılıyor. Son olarak lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, ilk elektrikli arabası Spectre'yi görücüye çıkardı. İşte karşınızda Rolls-Royce Spectre...

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Lüks otomobil üreticisinin ilk full elektrikli otomobili, elektrikli araç dünyasına geçişin başlangıcını temsil ediyor. Rolls-Royce Motor Cars Ceo’su Torsten Müller-Ötvös, yaptığı açıklamada, Spectre’ın ilk olduğunu, benzinli modellerin aşamalı olarak kaldırılacağını ve 2030 yılından sonra Rolls-Royce Motor Cars'ın sadece elektrikli otomobill üreteceğinin bilgisini aktardı. Yeni Spectre ‘ın, ilk sahiplerine 2023 yılının sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Spectre fiyatlandırmasının Cullinan ile Phantom arasında konumlandırılması bekleniyor. ''Önce bir Rolls-Royce, sonra bir elektrikli otomobil'' olarak tanımlanan birçok ilki ve yeniliği hayata geçirecek olan Spectre’ın özellikleri şu şekilde

Tasarım

Bir Rolls-Royce'da şimdiye kadar üretilmiş en geniş Pantheon ızgaraya sahip bir yapıyla sahneye çıkıyor. 830 saatlik tasarım modellemesi, rüzgar tüneli testinin ürünü Spirit of Ecstasy heykeli otomobilin olağanüstü aerodinamik özelliklerini arttırmaya destek oluyor. 0.25'lik bir sürtünme katsayısına sahip Spectre, Rolls-Royce'un aerodinamik açıdan en verimli otomobili olduğunu gösteriyor. Bölünmüş far tasarımı, manevi öncüsü Phantom Coupé' ye saygı duruşunda bulunuyor. Spectre, neredeyse 100 yıl içinde 23 inç jantlarla donatılan ilk üretim iki kapılı Coupé'dir. İç tasarımı 5.876 adet yıldızla, zarifçe aydınlatılmış Starlight Doors adı verilen yıldız kapı ile görücüye çıkıyor. Gece teması, Spectre'ın Illuminated Fascia ismi verilen aydınlatmalı ön konsol ile devam ediyor.

Lüksün tamamen alüminyum mimarisi

Rolls-Royce mühendisleri, alüminyum bölümler ve bataryanın aracınyapısına entegrasyonu sayesinde mimariyi önceki tüm Rolls-Royce'lardan %30 daha sert duruma getirdiler. Elektrik ve iklendirme tesisatı için bir kanal olusturularak, batarya araç zeminine yerleştirildi. Oluşturulan altyapı, mükemmel düz zemin profili oluşturmasının yanında alçak oturma pozisyonu ve aynı zamanda 700 kiloluk ses yalıtımına imkan sağlıyor.

Dijital mühendislik

Rolls-Royce, Spectre ile, otomobilde bulunan ve benzeri görülmemiş sayıda işlevi yöneten sinyalden sürekli olarak bilgi alıp işleyebilen olağanüstü bir ‘Decentralised Intelligence' sisteminden yararlandı. Zirvedeki Rolls-Royce deneyiminin sürekliliğini ve ilerlemesini sağlamak için bu yeni sinyaller, 2,5 milyon kilometreyi kapsayan bir test programı sırasında en deneyimli Rolls-Royce mühendisleri tarafından ayarlanıyor ve inceleniyor. Rolls-Royce mühendisleri, bu devasa veri hacmini işlerken ve doğrudan motordan tekerleğe güç dağıtımının doğruluğundan yararlanmak için kullanıyor. Mühendisler Spectre tarafından sunulan deneyimi, hız nedeniyle “yüksek tanımlı Rolls-Royce” olarak belirtiyor.

Planar süspansiyon

Planar sistemi bir dizi yeni donanım bileşeni ve Spectre'ın yüksek hızlı işleme yeteneklerinden yararlanıyor. Otomobilin viraj denge çubuklarını ayırarak her bir tekerleğin bağımsız hareket etmesine izin veriyor. Virajın yakın olduğu belirlendiğinde, Planar sistemi bileşenleri yeniden birleşerek amortisörleri sertleştiriyor. Ardından dört tekerlek ve direksiyon sistemi, zahmetsiz giriş ve çıkış sağlamak için aktivasyon için hazırlanıyor. Viraj alırken 18 sensör izleniyor ve Spectre'ın sabit kalması için direksiyon, frenleme, güç dağıtımı ve süspansiyon parametreleri ayarlanıyor.

Güç, aralık ve boyutlar

Spectre, 2023' ün ikinci çeyreğinde tamamlanacak olan son test aşamasına girerken güç, hızlanma ve menzil rakamları hala geliştiriliyor. Ön verilere gore, Spectre'ın tamamen elektrikli 320 mil/520 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. WLTP ve 430kW güç aktarma sisteminden 900Nm tork sunuyor. 0-60mph'ye 4,4 saniyede (4.5 saniyede 0- 100km/s) ulaşması bekleniyor. Spectre' ın aylarca süren test ve optimizasyon çalışmaları devam ederken, bu rakamlar 2023' ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmeden resmi onay öncesinde değişebilir.

Spectre boyutları:

Kapı / koltuk sayısı 2 kapı / 4 koltuk

Araç uzunluğu 5453 mm / 214.685 inç

Araç genişliği 2080 mm / 81.889 inç

Araç yüksekliği (yüksüz) 1559 mm / 61.377 inç

Dingil mesafesi 3210 mm / 126.378 inç

Dönüş çapı 12.7 m

Boş ağırlık 2975 kg