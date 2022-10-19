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Bartın maden faciasını Meclis Komisyonu araştıracak

Bartın maden faciasını Meclis Komisyonu araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

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Bartın'da yaşanan maden faciası, Meclis gündemine taşındı..

Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için çalışmalar yapıldı.

Kazanın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla TBMM'de bir komisyon kurulması teklifi görüşüldü.

Görüşme sonrası TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle "Araştırma Komisyonu" kurulması kabul edildi.

Komisyon 3 boyunca görev yapacak

Tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan komisyon 3 ay boyunca görev yapacak.

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