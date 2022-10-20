İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na; 'ABD’ye hamburger yemeye gelmedik'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyaretlerle dolu ABD turunun ardından, altılı masadaki ortağı İYİ Parti'den de bir ABD programı ayarlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağ kolu olan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'ın başını çektiği bir heyet de ABD'ye gitti. Ziyaretin neden yapıldığına ilişkin bilgi veren Ahmet Kamil Erozan bombayı patlattı.

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İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İyi Parti heyeti, temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti.

KRT'nin yayınına bağlanıp neden ABD'ye gidildiğini aktaran Erozan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine atıfta bulunarak 'ABD’ye hamburger yemeye gelmedik' ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kaybolmuştu. Kılıçdaroğlu, sır perdesini aralayıp konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. CHP lideri ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirmişti.

Kılıçdaroğlu o seyahati şu ifadelerle anlattı: “Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında ‘Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek’ diye söyleyin' dedim. Bindik arabaya, New York’a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii.

"Benzin istasyonundan hamburger aldık"

Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington’a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi 'Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistan'danım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim."