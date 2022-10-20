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Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den iki açıklama!

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den iki açıklama!

6'lı masada adaylık karmaşası sürerken yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İYİ Partili iki milletvekili Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, soruları cevaplandırdı.

Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, “Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi” cevabını verdi.

'Milletin gönlünde yatan Akşener'in aday olmasıdır'

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener’in yanında olduklarını belirterek, “Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.

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