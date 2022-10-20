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Selahattin Demirtaş'tan yeni alçaklık! TSK'ya iftira attı Ömer Çelik ağzının payını verdi

Selahattin Demirtaş'tan yeni alçaklık! TSK'ya iftira attı Ömer Çelik ağzının payını verdi

HDP'nin Edirne'de cezaevinde bulunan eski lideri Selahattin Demirtaş, cezaevinde çok büyük bir alçaklığa imza attı. Demirtaş, "PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" iddia etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten zehir zemberek cevap geldi.

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Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fidancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia etti. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, avukatları aracılığıyla "PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" iddia ederek, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur" paylaşımı yaptı.Bu iddialara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert cevap geldi. 

PKK'yı masum gösterme çabası!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar" ifadelerini paylaştı.

Cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı...

Ömer Çelik paylaşımlarına şöyle devam etti: "Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."

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