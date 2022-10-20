Selahattin Demirtaş emretti CHP harekete geçti! Kimyasal silah iftirasını Meclis'e taşıyor
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "TSK, PKK'ya karşı kimyasal silah kullandı" iftirasını attı. Selahattin Demirtaş, "Videosu var, muhalefet tepki göstermeli" dedi. CHP harekete geçti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "videoyu izledim" deyip PKK kanadının iftirasını Meclis'e taşıyacağını açıkladı.Abone ol
Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Fincancı, TSK’nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda öldürülen PKK’lı teröristlerin hamiliğini üstlenerek Mehmetçik’in kimyasal silah kullandığını öne sürdü. Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da bu iddiayı destekleyip, muhalefete "iftiraya sahip çıkın" çağrısı yaptı.
Bugün Meclis'e soru önergesi veriyor
TSK'ya atılan iftiraya ve Selahattin Demirtaş'ın muhalefete yaptığı "iftiramıza ortak olun" çağrısına CHP'den destek geldi. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK kaynaklarının iftirasını gerçek kabul edip, "O videoyu izledim" dedikten sonra ekledi: "İddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım." dedi.
"Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur"
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç."
AK Parti Sözcüsü Çelik: İftira şebekesinin elemanları...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar" ifadelerini paylaştı. Cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı... Ömer Çelik paylaşımlarına şöyle devam etti: "Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."