MAK Danışmanlık'ın son anketi bomba! Partilerin oy oranına bakın ittifaklar arasında 3 puan fark var
MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat 5-15 Ekim tarihlerinde 64 ilde yapılan son anket sonucunu paylaştı. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı... Son ankete göre Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark 3 puan oldu. İşte partilerin oy oranları...
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Fatih Portakal'ın konuğu oldu. Kulat, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket, 5-15 Ekim tarihlerinde 64 ilde gerçekleştirildi.
İlk kez sandığa gidecek genç seçmenin tercihiyle ilgili Kulat şu yorumda bulundu: İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8'inde de AK Parti birinci değil."
Kulat şöyle devam etti:
"AK Parti'yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor. Bu seçmen başka otobüse, dolmuşa bindi. 100 seçmenin yüzde 50'si İYİ Parti'ye gitti. Her dört seçmenden biri AK Parti'den ayrıldı. AK Parti'den ayrılan bu seçmenin yarısı da İYİ Parti'ye, geriye kalan seçmen ise Deva, Gelecek ve Zafer Partisi gibi partilere gitti."
Kulat'ın açıkladığı anketin sonuçlarına göre ittifakların durumu şu şekilde:
Cumhur İttifakı: Yüzde 40