M.United-Tottenham maçında Ronaldo'dan olay hareket! Erik Ten Hag: Yarın ilgileneceğim!

İngiltere Premier Lig'in 12'inci haftasında ev sahibi Manchester United Tottenham'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada süre alamayan Cristiano Ronaldo'nun 90'ıncı dakikadaki davranışı maça damga vurdu. Erik Ten Hag, maç sonrası 'Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim' dedi.

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Premier Lig'de 12. haftanın en önemli maçı Manchester United ile Tottenham arasında oynandı. Karşılaşmayı, Manchester United 2-0 kazandı.

Old Trafford'da oynanan maçta ev sahibi ekip, Fred ve Bruno Fernandes'in golleriyle karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Erik Ten Hag'ın ekibi, ligdeki altıncı galibiyetini alırken puanını 19'a yükseltti. Ligde ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan Tottenham ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Chelsea'ye konuk olacak. Tottenham ise Newcastle United'ı ağırlayacak.

Görüntüler beiNSports'a aittir

Maçın bitmesini beklemeden...

Tottenham maçında ısınmaya gönderilen ancak maçta süre alamayan Cristiano Ronaldo, müsabakanın bitmesini beklemeden sinirli ve üzgün bir şekilde 90'ıncı dakikada soyunma odasına gitti. Bu durum kısa sürede tüm futbolseverlerin diline dolaşırken, İngiliz basınının da birinci gündem maddesi oldu.

"Yarın ilgileneceğim"

Karşılaşmanın ardından basın mensupları, Hollandalı teknik adama Ronaldo'nun bu davranışını sordu. Erik Ten Hag ise "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtıyla cevap verdi.

Ronaldo-Ten Haag gerilimi

Manchester United'ın 2022-2023 sezonuna Cristiano Ronaldo-Erik Ten Hag gerilimi damga vurdu. Hollandalı menajerin göreve gelmesinin ardından ikili arasında inanılmaz gergin anlar yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun kişisel sebepler nedeniyle sezon öncesi antrenman programına dahil olmamasıyla başlayan süreç Ten Hag'ın Ronaldo'yu yedek kulübesine hapsetmesiyle zirve yaptı.