THY İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak

Erzincan Belediyesi'nden tarıma büyük destek! Hangi ürün daha verimli ortaya çıkarılacak

Meral Akşener, "PKK'nın 10-15 çocuğu var" sözlerine çok kızdı! Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı