Erzincan Belediyesi'nden tarıma büyük destek! Hangi ürün daha verimli ortaya çıkarılacak

Tarımda üretimi ve verimliliği artırma adına harekete geçen Erzincan Belediyesi, boşta duran ekilebilir alanların ekilmesini teşvik amacıyla ziraat mühendislerinin kontrolünde uygulama tarlalarında hububat ekimine başladı.

Abone ol

Pandemi sonrası gıdaya erişim ve tarımda kendi kendine yeterliliğin önem kazandığı bir dönemde Erzincan Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı.

Tarımsal ürünlerin yoğun olarak üretildiği ilde Erzincan Belediyesi tarafından, Ziraat Mühendislerinin kontrolünde ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak, üreticilere hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek ve ekilebilir olduğunu vatandaşlar ile paylaşmak için uygulama tarlalarında hububat ekimleri yapılıyor.

Ramaca çeşidi Arpa, Falado cinsi buğday ve Kara Buğday ekimi yapılacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ziraat mühendislerinin kontrolünde toplamda 500 dekar olan tarlalarda güzlük ekim olarak 150 dekarında 6 sıralı Ramata çeşidi Arpa, 150 dekarında Falado cinsi Buğday ve yazlık ekim olarak ise 200 dekarlık alanda Kara Buğday ekimi yapılacak.

"Ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak istiyoruz"

Dereyurt mevkiinde bulunan ekim alanlarından bir tanesini ziyaret eden Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun yetkililerden bilgiler alarak; asıl dikkat çekmek istedikleri şeyin buradaki ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak olduğunu belirterek hasat sonunda elde edilecek olan ürünün ihtiyaçlılarla paylaşılacağını söyledi.

"Hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek için çalışma yapıyoruz"

Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun açıklamasında şunları ifade etti; “Öncelikle Erzincanlı hemşerilerime bereketli bir ekim dönemi diliyorum. Erzincan Belediyesi olarak üretken Belediyecilik anlayışı ile hareket ettiğimiz zaten bütün alanlarda belli. Bir de tarım ile ilgili alanda insanımızı teşvik edebilmek için ve ihtiyacı pandemiden sonra daha iyi hissedilebilen bu alanın uygulama alanları olarak vatandaşımıza destek verebilmek için burada hangi ürünlerin, hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu gösterebilmek için bir çalışma yapıyoruz uygulama bahçemizde.

“Verimli bereketli bir dönem olmasını sağlamayı hedefliyoruz”

Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun konuşmasına şu şekilde devam etti; şuanda 60 dönümlük Dereyurt mevkiindeki bir tarım alanındayız. Belediye olarak burada Arpa ekeceğiz, inşallah buradaki verimi Temmuz ayında verimli bir şekilde planlayabilirsek eğer elde edeceğimiz ürünü vatandaşımıza anlatıp bu ürünlerinde hangisinin daha verimli olduğunu, ekilebilir olduğunu vatandaşlarımız ile paylaşarak verimli bereketli bir dönem olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Asıl dikkat çekmek istediğimiz şey buradaki ekilebilir alanların ekilmesini sağlamak. Hasat sonunda elde edilecek ürün ihtiyaçlılarla paylaşılacaktır.

“Vatandaşımızı teşvik etmek amacındayız”

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde geliştirmekte olduğumuz bu ekim alanlarını tabi ki makine parkını geliştirerek bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni traktör ve arkasındaki ekipmanı da satın aldık. Vatandaşımızı teşvik etmek amacındayız. Ekilebilir alanların %75'i ekilememekte maalesef. Tekrar ekilebilir hale getirmek teşvik etmek, örnek olmak, ön ayak olmak amacıyla bunları geliştirmekteyiz insanımıza sunmaktayız.” diye konuştu.