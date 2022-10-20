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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nın yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine bir süreliğine kapatıldığı duyuruldu.

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Bölgede sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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