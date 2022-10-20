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Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı

Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

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Puan tablosunun orta sıralarındaki takımların mücadelesinde, geçen sezonun ikincisi Liverpool, West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Darwin Nunez'in 22. dakikada attığı golle mücadeleyi kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea'nin Brentford'a konuk olduğu karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Chelsea'nin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.


Chelsea 20 puanla 4. sırada yer aldı. Chelsea gibi maç eksiği bulunan Liverpool da 16 puanla 7. sıraya yükseldi.

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