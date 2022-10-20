Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim stratejisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine kurdu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Haziran'ındaki seçimlerde, aday olarak karşısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Erdoğan, seçim stratejisini tamamen Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine kurdu.

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Millet İttifakı'nın ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti ve 2023 seçiminde sandıkta Kılıçdaroğlu ile yarışmak istediğini ortaya koydu. Erdoğan, seçim stratejisini de tamamen Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kurdu. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısından ayrıntılar...

Erdoğan 'hodri meydan' dedi

Erdoğan TBMM'de “Sayın Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan” dedi. Alkışlar yükseldi.

Erdoğan, işin peşini bırakır mı? “Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin” diye seslendi.

İstersen ortaklarını birlikte ikna edelim

Meydan okuduğu Kılıçdaroğlu’na bir de “Gerekiyorsa 6’lı Masa’daki görünen ortaklarını, masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim” diye seslendi.

Erdoğan rakibini tayin ediyor

- Erdoğan seçim kazanma konusunda çok usta bir politikacı. 20 yıldır tek başına iktidar olması ve girdiği tüm seçimleri kazanması bunu göstermiyor mu? Erdoğan, sadece kendi stratejisini oluşturmuyor aynı zamanda rakibini de tayin ediyor.

Rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu seçti

- Artık şurası belli oldu ki Erdoğan, 2023 seçim stratejisini Kılıçdaroğlu’nun üzerine kurmuş. Bu yüzden Kılıçdaroğlu’na tarihi destek veriyor. Ama Kemal Bey şimdiye kadar “Hodriye hodri” demedi. Erdoğan’ın karşısında aday olduğunu ilan edemedi.

- Geçmişte Özal, “Hodri meydan” demiş, Demirel “Hodriye hodri” diye karşılık vermiş, böylece seçimlere gidilmişti. Kılıçdaroğlu onu yapamadı. Çünkü Erdoğan 1 Haziran AK Parti grubunda, 5 Haziran’da Kızılcahamam Kampı’nda Kılıçdaroğlu’na “Ya karşıma çık aday ol. Ya da adayını çıkar” demişti.

- O günden beri Kılıçdaroğlu’ndan ses yok. Oysa bildiğimiz Kemal Bey bir gece yarısı video çeker, hodri meydan derdi. Kılıçdaroğlu’nun kaçmasına gerek yoktur. Çünkü Erdoğan, kaçması için değil tam aksine karşısına aday olarak çıkması için meydan okuyor.