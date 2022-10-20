Meral Akşener, "PKK'nın 10-15 çocuğu var" sözlerine çok kızdı! Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mahmet Ali Çelebi ve eşine "Çocuk yapın! Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın ö sözlerine ateş püskürdü...

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisine katılan Mehmet Ali Çelebi’ye verdiği çocuk tavsiyesine ilişkin olarak, "Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var" deyip saydırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye dün partisinin grup toplantısında rozet taktı. Erdoğan, bir çocuğu olduğunu öğrendiği Çelebi’ye, “Sayıları artırmak lazım. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” dedi.

Meral Akşener peş peşe paylaşım yaptı

İyi Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.

Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!"

Erdoğan ile Çelebi ailesi arasındaki diyalog

Erdoğan: Çocuklar kaç tane?

Çelebi: 1 tane efendim…(Eşim) Doktora yapıyor, kariyer…

Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak.

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim.

Erdoğan: Sayıları artırmak lazım…

Çelebi: Anlaşıldı.

Erdoğan: Yaş kaç?

Çelebi'nin eşi: 40 oldu.

Erdoğan: Allah’tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…

Çelebi’nin eşi: Öyle mi…(Gülerek)