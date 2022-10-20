BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,23
ALTIN 973,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vahşet kamerada ortaya çıktı! Fırında yakarak öldürmüş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vahşet kamerada ortaya çıktı! Fırında yakarak öldürmüş

MALATYA'dan son gelen haber tüyler ürpertti. Sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayı iş yeri sahibi fark etti.

Abone ol

İş yerini sabah saatlerinde açan O.Ö, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.

Bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde sahipsiz kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gören O.Ö, durumu yetkililere bildirdi.

Suçunu kabul etti

Şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararı! Faiz indirmezse sürpriz olacak...
Merkez Bankası faiz kararı! Faiz indirmezse sürpriz olacak...
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Selahattin Demirtaş'tan yeni alçaklık! TSK'ya iftira attı Ömer Çelik ağzının payını verdi
Selahattin Demirtaş'tan yeni alçaklık! TSK'ya iftira attı Ömer Çelik ağzının payını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim stratejisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim stratejisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine kurdu
Meral Akşener, "PKK'nın 10-15 çocuğu var" sözlerine çok kızdı! Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı
Meral Akşener, "PKK'nın 10-15 çocuğu var" sözlerine çok kızdı! Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na; 'ABD’ye hamburger yemeye gelmedik'
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na; 'ABD’ye hamburger yemeye gelmedik'
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den iki açıklama!
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den iki açıklama!
Galatasaray gol olup yağdı! Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Galatasaray gol olup yağdı! Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürecek stratejisini açıkladı
Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürecek stratejisini açıkladı
İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti! Hatası sonu oldu
İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti! Hatası sonu oldu
Bartın maden faciasını Meclis Komisyonu araştıracak
Bartın maden faciasını Meclis Komisyonu araştıracak
Ehliyet yenileme işlemi için süre uzatıldı
Ehliyet yenileme işlemi için süre uzatıldı