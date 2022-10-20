Vahşet kamerada ortaya çıktı! Fırında yakarak öldürmüş

MALATYA'dan son gelen haber tüyler ürpertti. Sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayı iş yeri sahibi fark etti.Abone ol
İş yerini sabah saatlerinde açan O.Ö, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.
Bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde sahipsiz kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gören O.Ö, durumu yetkililere bildirdi.
Suçunu kabul etti
Şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli tutuklandı.