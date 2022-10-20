Patatesli kıymalı patile tarifi bu lezzet parmakları yedirtiyor!

Tunceli ve Elazığ yörelerinde sık sık yapılan bir lezzet olan patatesli ve kıymalı patile tarifini bugün internethaber.com okuyucularıyla buluşturuyoruz. Lezzetine doyamayacağınız patile tarifi, kahvaltılarda, çay saatlerinde çok iyi gidecek. Peki patile nasıl yapılır? İşte enfes patile tarifi yapılışı...

Abone ol

Elazığ ve Tunceli'de meşhur patile tarifi peynirli, patatesli ve kıymalı iç harcıyla lezzeti arşa çıkan bir tarif. Patile her öğün ayranla birlikte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir lezzet aynı zamanda. Peki patile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Püf noktası var mı? İşte ağızda lezzetiyle dağılan enfes patile tarifi...

Patile malzemeleri

250 gram kıyma

4 adet orta boy haşlanmış patates

1 orta boy soğan

3 su bardağı su

1 paket instant maya

1 kilo un

1 çay kaşığı tuz

Patile nasıl yapılır?

Öncelikle hamuru için; un, su, tuz ve mayayı yoğurma kabına alarak hazırlayın.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde yarım saat kadar mayalamaya bırakın.

İç malzemeleri için; soğanları küp küp doğrayın.

Patatesi rendeleyin, kıyma ve tuz ile harmanlayın.

Tavada iç malzemesini biraz pişene kadar kavurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alarak açın ve içerisine iç malzemesinden koyup kapatın.

Kızgın yağda arkalı önlü kızartarak sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

Haşlanmış patatesin faydaları neler?

Haşlanmış patates, başta potasyum, fosfor, B kompleks vitaminleri ve C vitamini olmak üzere vitamin ve mineraller açısından doğal olarak zengindir. Kalori ve yağ bakımından düşüktür ve yüksek lif içeriği kendinizi tok hissetmenize yardımcı olur. Yaygın inanışın aksine, patatesler doğaları gereği şişmanlatıcı değildir.

1- İnflamasyonu azaltır

Haşlanmış patatesin faydaları arasındaki ilk maddemiz, patatesin iltihabı azaltma etkisidir. Birçok beslenme uzmanına göre, hem haşlanmış, hem de normal patatesler alkalize edici ve anti-enflamatuardır (iltihap önleyici). Patatesler, mide ülserlerini yatıştırır, mide asitliğini azaltır, mide ekşimesine iyi gelir ve artrit (kireçlenme) ile ilgili iltihabı önlemeye yardımcı olur.

2- Kan basıncını düzenler

Evet, haşlanmış patatesin faydalarının kan basıncı üzerinde pozitif etkileri vardır. Ancak, kızarmış bir patatesin aynı faydayı sağlamadığını da belirtmek gerekir. Haşlanmış patatesler kan basıncı düşürmeye yardımcı kimyasallar olan klorojenik asit ve antosiyaninler açısından zengindir. Bol sulu ve besleyici bir haşlanmış patatesin yaklaşık 100 kalorisi vardır ve bu, yüksek tansiyon gibi birçok sağlık sorununa iyi gelebilecek iyi bir orandır.

3- Sakinleştirici etkisi vardır

Patateslerin sakinleşmeniz üzerinde de etkisi vardır. Özellikle haşlanmış patates, sinirleri sakinleştirmeye yardımcı doğal yatıştırıcı özelliklere sahip bir amino asit olan triptofanla bakımından zengindir. L-triptofan bir amino asittir. L-triptofan, vücudumuzun doğal olarak yapamadığı için esansiyel bir amino asit olarak adlandırılır. Patates gibi yiyeceklerden alınmalıdır.

4- Kalp sağlığını destekler

Haşlanmış patatesin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Haşlanmış patatesin faydalarının bir diğer özelliği de, kalp hastalıklarına iyi gelmesidir. Patatesin sıfır kolesterol içerdiğini biliyor muydunuz? Doğru, patateslerin kolesterolü yoktur. Ama pişirildiği yağ ve kolesterol yüklü içerikler, kalp için bir tehdit oluşturur. Aslında patatesler, kalbi iyileştiren antioksidan ve antosiyaninler ile kalbiniz için harikalar yaratabilir. Ayrıca, patatesler kalp sağlığı için mükemmel olan lif, potasyum ve C ve B6 vitaminlerini içerirler.

5- Beyin sağlığına iyi gelir

Patateslerde bulunan bir koenzim olan alfa lipoik asit genel bilişsel sağlığın artmasına yardımcı olabilir. Uzmanlar, bu asidi Alzheimer hastaları üzerinde faydalı etkileri olduğunu düşünüyorlar. Patateste bulunan bir dizi vitamin ve mineral (çinko, fosfor ve B vitaminleri de dahil) beynin işlevini olumlu yönde etkiler. B6 vitamini, nörolojik sağlığı korumak için özellikle kritiktir.