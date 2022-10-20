Çiftçiye mazot ve gübre desteği fiyatları belli oldu! Arpa, buğday, fasulye, mercimek, çay, zeytin...

Çiftçilere mazot ve gübre desteği verilecek. Tarımda 2022 yılı mazot ve gübre desteği ile 2023 yılı sertifikalı tohum destek miktarları belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Hangi ürün için çiftçiye kaç lira mazot ve gübre desteği yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödemelerinin öne alındığını duyurdu.

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Yüzbinlerce çiftçinin merakla beklediği rakam belli oldu. Çiftçilere ektikleri ürün başına verilecek mazot ve gübre desteği miktarları belli oldu. "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik temel girdi destek ödemelerini öne çekerek sistem değişikliğine gittiklerini açıkladı. Kirişci, ''Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek'' dedi.

Sadece yaş çaya destek primi var

Kararnameye göre fark ödemesi yapılan 18 üründen sadece yaş çay destekleme primi kiloda 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Diğer ürünler için herhangi bir artış yapılmadı. İşte Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına verilecek ücretler:

Hangi ürüne kaç lira ödenecek?

Arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, aspir için 97 TL, kolza (kanola) için 109 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 84 TL, kütlü pamuk ve çeltik için 271 TL, patates ve soya için 146 TL, yağlık ayçiçeği için 109 TL yem bitkileri için 115 TL, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 TL ve nadasa bırakılan üretim alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 TL ödenecek.

Organik ürün ürütenlere ödenecek para

Üç kategoride ödenen organik tarım desteğinde herhangi bir artış yapılmadı. 1.kategoride bireysel ürün sertifikası ile üretim yapanlara geçen yıl olduğu gibi dekara 100 lira, aynı kategoride üretici grubu ürün sertifikası ile üretim yapanlara 50 lira ödenecek. İkinci kategoride bireysel ürün sertifikası ile üretim yapanlara 40, grup sertifikası ile üretim yapanlara 20 lira üçüncü kategoride ise dekara 10 lira destek ödenecek.