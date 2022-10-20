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Okuldan gelen çocuklar bayılacak işte şip şak pişi tarifi

Okuldan gelen çocuklar bayılacak işte şip şak pişi tarifi

Çocuklar okuldan gelmeden basit ve hızlı bir hamur işi arayanlar, ne yapabilirim diye düşünenlere şahane bir lezzet olan şip şak pişi tarifi hazırladık. İç harcında peynir de kullanılan pişi tarifi, malzemeleri ve yapılışının detayları haberimizde.

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Her bölgede farklı isimlerle ve farklı tariflerle karşımıza çıkan pişi kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelir. Lokma, bişi, hamur kızartması, pişi gibi isimleri olan pişinin farklı tarifleri de bulunur. Peki birçok tarifi bulunan pişinin 'Mayasız hamur kızartması' halini hiç denediniz mi? Ekonomik, kolay ve pratik yapılışıyla damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan aynı zamanda herkesin tarifini isteyeceği Mayasız hamur kızartması tarifini sizler için derledik. İşte Mayasız hamur kızartması malzemeleri ve tarifin yapılışı... 

Mayasız Hamur Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

1 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
2,5 su bardağı un

Kızartmak için;
Sıvı yağ

Mayasız hamur kızartması tarifi nasıl yapılır?

Lezzeti ve pratik yapılışıyla pişiye rakip olan Mayasız hamur kızartması tarifini yapmaya ilk olarak yoğurma kabımızın içerisine yoğurt, yumurta, tuz ve kabartma tozumuzu koyarak güzelce çırpıyoruz. Malzemelerimiz iyice karıştıktan sonra kabımızın içerisine azar azar unuzumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz toparlandıktan sonra kabımızın içinden çıkararak daha önceden un serptiğimiz tezgahımızın üzerinde biraz daha yoğurmaya devam edelim. Daha sonra hamurumuza ara ara un serperek oklava yardımıyla açalım. Açılan hamuzurumuzu bıçak yardımıyla kareler halinde keselim. Son olarak pişirme aşamasına geçiyoruz. Ocağa koyduğumuz tavamızın içerisine sıvı yağ ekleyerek iyice kızmasını bekleyelim. Yağımız kızdıktan sonra içerine kestiğimiz hamurlarımızı koyalım ve arkalı önlü güzel bir şekilde kızartalım. Nar gibi kızaran pişileri kağıt havlu serdiğimiz tabağa maşa yada çatal yardımıyla alalım. Ve artık mayasız hamur kızartması servise hazır. Afiyet olsun. 

Mayasız Hamur Kızartmasının püf noktaları

Hamurunuzu yoğururken yumurta ve yoğurdunuzun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ayrıca hamurunuza un eklerken yavaş yavaş eklemelisiniz. Ele yapışmayan ve yumuşak bir kıvam yakalamalısınız. İki tarafı kızarana kadar güzelce pişirin, bir tarafı pişmezse ağnıza sırf un tadı gelebilir. Hamurunuzun kalınlığı oldukça önemlidir. Ne çok kalın nede çok ince olmalıdır. Aksi taktirde hamur kızartmanızın puf puf olmamasına ve fazla yağ çekmesine neden olabilir. 

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