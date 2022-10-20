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Eylül ayındaki 13 seçim anketi ortalaması alındı yükselen ve düşen partiler dikkat çekti

Eylül ayındaki 13 seçim anketi ortalaması alındı yükselen ve düşen partiler dikkat çekti

Eylül ayında araştırma şirketleri tarafından 13 seçim anketi yayımlanırken, bu anket şirketlerinin yayımladığı sonuçların ortalaması alındı. Anketlere göre AK Parti oy oranını artırırken, CHP ve İYİ Parti'deki düşüş dikkat çekti.

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2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık aylar kaldı. Durum böyle olunca araştırma şirketleri de anket sonuçlarını ardı ardına paylaşmaya başladı.

Eylül ayında 13 genel seçim anketi açıklandı. Aksoy, Alf, Area, Ar-G, Artıbir, Edar, Metropoll, ORC, Orthus, Optimar, PİAR, SAROS ve Yöneylem araştırma şirketlerinin anketlerinin ortalaması alındı.

AK Parti'nin oy oranı yüzde

Buna göre AK Parti yüzde 31.5, CHP yüzde 26.4, İYİ Parti yüzde 13.9, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 7.3, DEVA Partisi yüzde 2.5, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2, Gelecek Partisi yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 0.9 ve Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 0.9 oy oranına ulaştı.

İttifaklar arası fark

Bu sonuçlara göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 38.8 oy oranına ulaşırken, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu 6'lı masa yüzde 44.7'yi gördü. Türkiye İşçi Partisi (TİP) 0,9'luk oy oranıyla ilk kez listeye girdi.

Ağustos ayı anketlerinde son durum neydi?

AK Parti yüzde 31.2, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 14.1, HDP yüzde 9.8, MHP yüzde 7.4, DEVA Partisi yüzde 2.4, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4, Gelecek Partisi yüzde 1.1, Saadet Partisi yüzde 1.0 ve Memleket Partisi ise yüzde 0.6 oy oranına ulaştı.

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