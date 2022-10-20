Çayla beraber iyi gider portakal kabuklu revani tarifi!

Bademli, cevizli, tahinli gibi sayısız çeşidi bulunan Osmanlı'nın sevilen lezzeti revaninin biz bugün portakal kabuklu versiyonunu hazırladık. Portakalın aromasıyla lezzeti muhteşem bir hale gelen revani tarifine bayılacaksınız. Peki revani nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte portakal kabuklu revani tarifi...

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Osmanlı mutfağının en lezzetli tatlılarından biri olan revani herkes tarafından sevildiği için bugünlere kadar ulaşmış bir tatlı. Revani tatlısının kökeni Osmanlı döneminde Ermenistan'ın ve Erivan'ın fethedilmesi şerefine Saray aşçılarının icat ettikleri ve Erivan zaferi sebebiyle "Revani" adı verdikleri bir tatlıdır. Tam kıvamında yumuşacık keki, üzerinde gezdirilen portakal aromalı şerbetiyle bu revani tarifi lezzetiyle başınızı döndürecek. Çay saatinizin vazgeçemediğiniz bir parçası haline gelecek revani tarifini sizler için paylaşıyoruz. İşte leziz mi leziz portakal kabuklu revani tarifi...

Portakal kabuklu revani malzemeleri

3 adet yumurta

2 çay bardağı portakal suyu

1 portakal kabuğu rendesi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı şeker

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1 çay bardağı portakal suyu

Portakal kabuklu revani yapılışı

İlk önce şerbetini hazırlayarak yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın.

Un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin.

Son olarak un ve kabartma tozunu da ekleyerek akışkan bir kek hamuru elde edene kadar çırpın.

Yağlanmış büyük dikdörtgen borcama kek karışımını döküp 175 derecede kızarana kadar yarım saat kontrollü pişirin.

Şerbeti için; şeker ve suyu tencerede kaynatın.

Portakal suyunu da ekledikten sonra 4 dakika kadar daha altı kısık bir şekilde kaynatmaya devam edin.

Fırından çıkardığınız revani soğuyunca, sıcak şerbeti üzerine dökün ve dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun...

Portakal kabuğunun faydaları neler?

Portakalın kabuğu da meyvesi de insan sağlığı için oldukça önem arz eder. Çayından atıştırmalık lezzetlere kadar değerlenen portakal kabuğu, tıpkı portakalın kendisi kadar faydalıdır. İşte portakal kabuğunun bazı faydaları...

Cilt Sağlığını Korur

Dişleri Beyazlatır

Hücre Yenilenmesini Sağlar

Bağırsakları Çalıştırır

Metabolizmayı Hızlandırır

Kötü Kolesterolü Düşürür

Mikrop ve Bakteriyi Temizler

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder

Kanser Riskini Azaltır

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Saçları Güçlendirir ve Kepekleri Yok Eder