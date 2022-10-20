Trabzonspor maçında sakatlanan Ghezzal'in dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın ligin 10. haftasında sahasında Trabzonspor'la oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan, 8 maç sonra Trabzonspor maçıyla 11'e dönen ancak maç içinde bir kez daha sakatlık yaşayıp oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın iki hafta oynayamayacağı belirtildi. Yapılan tetkikler ve çekilen MR'ın ardından 2 hafta oynayamayacağı öğrenilen Cezayirli yıldızın yine bir derbi mücadelesi olan Galatasaray maçıyla sahalara döneceği de netlik kazandı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.