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Trabzonspor maçında sakatlanan Ghezzal'in dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor maçında sakatlanan Ghezzal'in dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın ligin 10. haftasında sahasında Trabzonspor'la oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan, 8 maç sonra Trabzonspor maçıyla 11'e dönen ancak maç içinde bir kez daha sakatlık yaşayıp oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın iki hafta oynayamayacağı belirtildi. Yapılan tetkikler ve çekilen MR'ın ardından 2 hafta oynayamayacağı öğrenilen Cezayirli yıldızın yine bir derbi mücadelesi olan Galatasaray maçıyla sahalara döneceği de netlik kazandı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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