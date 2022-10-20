Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: O ülkeler sorumluluk almalı

İstanbul'da düzenlenen Çevre Forumu'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim ve çevre sorunları ana gündem maddelerimiz. Tabiata daha çok zarar veren ülkeler sorumluluk almalı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Forumu'na bir mesaj gönderdi. "İklim ve çevre sorunları ana gündem maddelerimiz." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini daha fazla görüyor ve hissediyoruz. İklim ve çevre sorunları ana gündem maddelerimiz. Tabiata daha çok zarar veren ülkeler sorumluluk almalı.

"Adımları atacağız"

İklim değişikliğiyle mücadelede nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz.

Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz. Bunu yenilenebilir seviyesini yüzde 55'e ulaştırarak elde ettik.